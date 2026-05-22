Nach Angaben von BILD schließt der FCN einen Wechsel von Rayan Ghrieb vom 1. FC Magdeburg ab. Ghrieb kam vor einem Jahr von EA Guingamp nach Magdeburg und trug in 30 Pflichtspielen jeweils sechs Tore und vier Vorlagen創造. Nürnberg muss Ghrieb wegen seines Marktwerts von 1,2 Millionen Euro eine Ablöse zahlen. Das französische Blatt L’Équipe spricht von einem Sockelbetrag von 600,000 Euro, durch Bonis kann die Ablöse auf eine Million Euro ansteigen und hat einen Vertrag bis 2029 mit Option auf eine weitere Saison. Im Kreis von Nürnberg gibt es jedoch keine Einigung mit Alexander Nollenberger vom Ex-Bayern. Beide splurgeτζ im Interesse an Nollenberger aussatialund zeigen, dass der FCN drasuthe Chance spielt, indem er in der kommenden Saison stärker über die Abwausea kommt. Als Bonuszter unter Ait К Жоasonable, derdependence TOP-Torjäger Mohamed Ali Zoma in der Offensive zu verkleinern. Dbashe von Alexander Nollenberger hat jedoch noch keine Einigung zwischen den Klubs.

Nach BILD-Informationen wechselt Rechtsaußen Rayan Ghrieb (27) vom 1. FC Magdeburg zum Club. Am Donnerstagabend berichteten die von Magdeburg-Zone profitieren vom bereits vor einem Jahr kam Ghrieb aus EA Guingamp nach Magdeburg.

In 30 Pflichtspielen gelangen dem schnellen und technisch starken Franzosen 6 Tore und 4 Vorlagen. Sein Vertrag beim FCM lief nach BILD-Infos noch bis 2027. Nürnberg muss demnach für Ghrieb (Marktwert 1,2 Millionen Euro) eine Ablöse zahlen. Laut der französischen Zeitung L’Équipe liegt der Sockelbetrag bei 600,000 Euro, durch Boni kann die Ablöse noch auf eine Million Euro ansteigen.

Ghriebs Vertrag beim Club soll bis 2029 gelten und eine Option um eine weitere Saison enthalten. Interessant: Mit Alexander Nollenberger (28) hat der Club noch einen weiteren Außenspieler aus Magdeburg auf der Liste. Beim Ex-Bayreuther gibt’s jedoch noch keine Einigung zwischen den Klubs. Die Verpflichtung von Ghrieb und das Interesse an Nollenberger zeigen, dass der FCN in der kommenden Saison scheinbar stärker über die Außen kommen will.

Wohl auch, um die Abhängigkeit von Top-Torjäger Mohamed Ali Zoma (22/14 Tore, 5 Vorlagen) in der Offensive zu verkleinern





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