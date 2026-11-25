Eric Porstner kritisiert nach der Niederlage gegen Braunschweig die mangelnde Effizienz des FC Nürnberg. Der 19-jährige Außenverteidiger fordert härteres Spiel gegen Heidenheim und Osnabrück.

Eric Porstner, der 19-jährige Außenbahn-Juwel des FC Nürnberg, sieht in der aktuellen Formkrise eine dringende Warnung an die eigene Mannschaft. Nach einer Serie von nur acht Punkten aus den letzten sechs Partien, was einer Punktequote von 44 Prozent entspricht, muss sich der Verein dringend neue Ansätze im Spiel überlegen. Die Gegner haben spielerisch aufgeholt und die Dominanz des FCN gebrochen, was die Notwendigkeit einer taktischen Anpassung unterstreicht.

Punktequote und taktische Wende

Früher holte die Mannschaft noch 16 von 18 möglichen Punkten, was einer beeindruckenden Punktequote von 89 Prozent entspricht. Diese Dominanz ist jedoch in der jüngeren Vergangenheit deutlich geschwunden, da die Ergebnisse in den vergangenen sechs Partien nicht mehr so überzeugend ausfielen. Die daraus resultierenden acht Zähler zeigen eine klare Abwärtsentwicklung, die zu einer fundamentalen Neubewertung der spielerischen Ausrichtung führen muss.

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Für den jungen Linksverteidiger ist die Botschaft eindeutig: Es wird auf Dauer nicht ausreichen, sich allein auf die fußballerische Klasse zu verlassen. Porstner gibt in seiner klaren Sprache zu verstehen, dass reines Tiki-Taka in dieser Liga nicht immer ausreicht, um Siege zu feiern. Die aktuelle Schwächephase zwingt die Verantwortlichen und Spieler dazu, die Effektivität ihrer Spielweise kritisch zu hinterfragen und anzupassen.

Kritik an Effizienz und Zweikampfbereitschaft

Ein klares Beispiel für die mangelnde Effizienz bot das jüngste Spiel gegen Eintracht Braunschweig, das mit 1:2 verloren ging. Porstner bezeichnete die Gegner als unfassbar robuste Mannschaft, die in jeden Zweikampf und jeden Kopfball reingeflogen ist. Der 19-Jährige stellt fest, dass hier ein Außenrist-Pass und andere technspielrische Elemente nicht immer effektiv waren, um den Sieg zu sichern.

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Die statistischen Daten aus dem Spiel gegen Braunschweig untermauern diese Kritik an der Umsetzung. Obwohl der FC Nürnberg mit 60 Prozent deutlich mehr Ballbesitz hatte und insgesamt 582 Pässe spielte, standen den 349 Pässen der Gegner nur begrenzte Erfolge gegenüber. In vielen entscheidenden Situationen war der Club nicht präsent genug und lief insgesamt sogar sieben Kilometer weniger als der Gegner, was den mangelnden Zugriff auf das Spiel verdeutlicht.

Porstner wertete das Auslassen von drei Punkten gegen Braunschweig als schwerwiegenden Fehler, auch wenn er glaubt, dass schon schwerere Spiele absolviert wurden. Er betont, dass es in dieser Liga nicht hilft, nicht einmal gegen eine so robuste Mannschaft wie Braunschweig, wenn man nicht die 100 Prozent liefert. Neunundneunzig Prozent Einsatz sind laut dem FCN-Eigengewächs schlichtweg nicht ausreichend, um langfristig erfolgreich zu sein.

Konkrete Anforderungen und nächste Gegner

Gegenüber dem kommenden Gegner, dem 1. FC Heidenheim, fordert Porstner eine sofortige Korrektur der Fehler. Am Freitag um 18.30 Uhr, wenn das Spiel auf Sky und per Live-Ticker auf BILD.de verfolgt werden kann, steht ein richtig guter Gegner zur Bewährung. Der Club-Eigene will schnell abstellen, was in den letzten Spielen nicht funktioniert hat, um gegen die starken Konkurrenzteams bestehen zu können.

Neben dem direkten Duell am Freitag sind bereits die weiteren Termine im Kalendar sichtbar, die eine hohe Intensität erfordern. Am Samstag, dem 5. Dezember, um 13 Uhr, folgt der 14. Spieltag gegen den VfL Bochum. Dies setzt die Serie wichtiger Begegnungen fort, bei denen die formgebrachte Disziplin und die geforderten 100 Prozent Einsatz wieder zurückgewonnen werden müssen.

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Die kommende Woche wird entscheidend sein, um die negative Spirale der letzten Monate zu durchbrechen. Der 16. Spieltag ist bereits für Freitag, den 18. Dezember, um 18.30 Uhr gegen den VfL Osnabrück angesetzt. Diese beiden Begegnungen bieten die Chance, die taktischen Lehren aus der Niederlage gegen Braunschweig schnell in die Praxis umzusetzen und die Punktequote wieder in Richtung der früheren 89 Prozent zu entwickeln.