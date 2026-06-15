FCN-Vorbereitung: Klose setzt auf Eigengewächs Porstner und plant Verstärkung

Der 1. FC Nürnberg steht nach dem Abgang von Danilo Soares auf der Linksverteidiger-Position unter Zugzwang. Trainer Miroslav Klose will das junge Talent Eric Porstner fördern, sucht aber parallel nach einer Verstärkung für die Defensive.

Nach den Abgängen des erfahrenen Linksverteidiger s Danilo Soares , der zuvor für die türkische U21-Nationalmannschaft gespielt hatte und nun zum FC Lustenau wechselte, verzeichnet der 1.

FC Nürnberg (FCN) einen personellen Engpass auf der linken Abwehrseite. Der Kader umfasst mit dem jungen Talent Eric Porstner (19 Jahre) aktuell nur noch einen Akteur für diese Position. Klar ist, dass der Club im weiteren Transferverlauf noch Verstärkung auf der Linksverteidiger-Position anstrebt. Trainer Miroslav Klose (48) bestätigt dies mit den Worten: "Ich gehe davon aus.

Das auf jeden Fall.

" Unabhängig von möglichen Neueinkäufen plant Klose jedoch, auch dem einheimischen Nachwuchsspieler Eric Porstner in der kommenden Saison eine deutlich größere Rolle zuzuweisen, als er es bislang gewohnt war. Porstner kam in der vergangenen Spielzeit auf fünf Einsätze, davon einmal in der Startelf. Der Cheftrainer äußert sich ausgesprochen positiv über die Entwicklung des Youngsters: "Er zeigt uns jedes Training, dass wir überhaupt keine Bauchschmerzen haben müssen. Es wird sicherlich Wellen geben, aber wir trauen ihm das alle zu.

Er ist ein fantastischer Junge, ein super Charakter. Wir gehen davon aus, dass er nächstes Jahr mehr Spielminuten sammelt.

" Damit ist das Ziel für Porstner klar: In seinem zweiten Profi-Jahr soll dem 19-Jährigen der definitive Durchbruch gelingen. Klose betont, dass der in Nürnberg geborene und bei Greuther Fürth ausgebildete Spieler, der 2018 zum Club kam, voll im Team integriert sei: "Wir sind alle von ihm überzeugt. Das ist ein Nürnberger Junge. Er kommt von hier, kennt sich hier aus und brennt auf jedes Training.

" Diese Leidenschaft und der Druck, sich in der 2. Bundesliga zu etablieren, werden Porstner in naher Zukunft begleiten. Als Vorbereitung auf die Saison steht unter anderem ein Testspiel am Samstag, den 11. Juli, um 18 Uhr bei der Regionalliga-Mannschaft SpVgg Ansbach an.

Vom 19. bis 26. Juli wird zudem ein Trainingslager in Gais (Südtirol) absolviert





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