FCS Saarbrücken verliert mit 3:5 bei Viktoria Köln

Der FCS Saarbrücken erleidet eine deutliche 3:5-Niederlage beim Spitzenreiter Viktoria Köln. Ein Rückschlag für die Mannheimer unter Trainer Argirios Giannikis.

Der FCS Saarbrücken erleidet beim Tabellenführer Viktoria Köln eine deutliche 3:5-Niederlage. Das Spiel im Sportpark Höhenberg endete mit einem deutlichen Rückschlag für den ambitionierten Verein aus Saarbrücken. Die Mannschaft zeigte gegen die Topelf der Liga klare Grenzen auf und musste insbesondere in der ersten Halbzeit massive Defizite einstecken.

Deutliche Dominanz des Tabellenführers

Viktoria Köln kontrollierte das Spiel von Beginn an und übernahm die Initiative. Trainer Argirios Giannikis (46) hatte im Vergleich zum vorherigen 2:1-Derbysieg gegen den Waldhof zwei Wechsel vorgenommen. Für die verletzten Spieler Staff und Owusu rückten Multhaup und Caliskaner in die Startelf des FCS. Das Ziel war klar: Ein Sieg beim Tabellenführer hätte den Anschluss an die Spitze verbessert.

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Die Gastgeber nutzten ihre Überlegenheit jedoch prompt. Sponsel verpasste zunächst eine Kopfballchance knapp (12.). Doch Duman sorgte bereits in der 15. Minute für die Führung. Sein Schuss aus 18 Metern knallte an die Unterkante der Latte und landete im Netz. Kurz darauf steigerte Viktoria den Druck weiter, bis Kloss in der 19. Minute das 2:0 nach einer feinen Kombination markierte.

Erst nach dem 2:0-Einstand trafen die Ultras des FCS im Stadion ein, da sie zuvor im Stau gestanden hatten. Für die Gäste war dies keine Ermutigung, sondern eine eiskalte Dusche. Wolf schlenzte in der 35. Minute zum 3:0 ins Eck, während Fahrner defensiva kaum Chancen bekam. Köln präsentierte mit der besten Offensive der Liga ein beeindruckendes Spiel.

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Giannikis reagiert mit taktischen Änderungen

Zur Halbzeit unternahm Argirios Giannikis mit Aracic und Gürpüz zwei Wechsel. Die Hoffnung auf eine Besserung stellte sich jedoch nur bedingt ein. Der FCS bemühte sich zwar um eine Leistungssteigerung, blieb aber weiterhin die gefährdete Mannschaft auf dem Platz.

In der 55. Minute musste FCS-Bewahrer Bignetti gegen Castelle alles geben, um eine weitere Bedrohung abzuwehren. Die erste echte Torchance für den FCS folgte in der 58. Minute bei einem Kopfball von Gürpüz. Ein Lichtblick zeichnete sich in der 62. Minute ab, als Florian Pick nachlässigen Spielaufbau der Viktoria nutzte und zum 1:3 verkürzte.

Dieser Treffer änderte die Dynamik kurzzeitig. Köln machte in der Folge Fehler im Spielaufbau. Gökdeniz Gürpüz nutzte diese Situation in der 65. Minute und verkürzte auf 2:3. Der FCS wirkte plötzlich wieder gefährlich und hatte das Spiel für sich gewonnen.

Auswärtsfahrt des Grauens für den FCS

Doch diese Hoffnung auf einen Sieg hielt nicht lange an. Otto legte in der 69. Minute per Abstauber vor, und sein Teamkollege verwandelte zum 4:2. In der 72. Minute sah Brünker nach einem rustikalen Körpereinsatz die Gelb-Rote Karte. Mit zehn Männern auf dem Platz wurde die Situation für den FCS vor 6087 Zuschauern kritisch.

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Swider erhöhte in der 87. Minute von der Strafraumkante auf 5:2. Nur wenige Minuten später, in der 90. Minute und sechs Sekunden Zusatzzeit, trug Mladen Cvjetinovic per Kopf zum Endergebnis von 3:5 bei. Die Reise nach Köln endete für die Gäste als Auswärtsfahrt des Grauens.

Die Enttäuschung bei der Mannschaft war palpabel. Rizzuto, der nach seiner Einwechslung noch starke Leistungen zeigte, konnte die Tränen der Frustration nicht zurückhalten. Das Ergebnis verdeutlichte die hohe Klasse der Viktoria Köln und die aktuellen Probleme des FCS Saarbrücken in der dritten Liga deutlich.