FDA prüft Krebsfälle: Novartis-Zolgensma und AAV-Vektorrisiken

Die FDA untersucht Berichte über Krebserkrankungen bei Kindern nach Behandlung mit Novartis Gentherapie Zolgensma. Experten warnen vor Risiken durch AAV-Vektoren.

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA prüft aktuell Berichte über Krebserkrankungen bei mehreren Kindern, die zuvor mit der Gentherapie Zolgensma des Konzerns Novartis behandelt wurden. Die Therapie ist ab etwa 2020 in den USA und Europa für Kinder unter zwei Jahren zugelassen und richtet sich gegen die spinale Muskelatrophie. Dabei bekämpft Zolgensma die genetische Ursache der Erkrankung, indem eine einmalig intravenös verabreichte Infusion die Funktion des fehlenden oder nicht funktionierenden SMN1-Gens ersetzt. Veränderte Viren, sogenannte AAV-Vektoren, fungieren dabei als Genfähren und schleusen eine gesunde Kopie dieses Gens in die Körperzellen ein.

Auswertung von Krebserkrankungen nach Gentherapie

Möglicherweise liegt das Problem genau in diesem Mechanismus der Vektorintegration. Nach der Therapie aufgetretene Tumore betrafen nach Angaben der FDA das zentrale und periphere Nervensystem, den Wirbelsäulenbereich und die Niere. An drei dieser Fälle sei das Onkogen GLI1 beteiligt, das zur Entstehung von Krebs beitragen kann. Bei zwei der untersuchten Fälle entdeckten Analysen im Tumorgewebe DNA des bei der Therapie eingesetzten Virus. Der dritte Fall wird noch geprüft. Insgesamt wurden bisher etwa 6.000 Patienten mit Zolgensma behandelt, wobei zwei Tumorfälle sicher auf die Therapie zurückzuführen sind.

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Positionen von Novartis und der FDA

Die Arzneimittelbehörde verweist explizit auf zwei Fachberichte zu Krebsfällen im Rahmen anderer vergleichbarer Behandlungen. Die FDA überwacht das Risiko von Neoplasien, einschließlich bösartiger Tumoren, bei anderen ähnlichen auf AAV-Vektoren basierenden Gentherapie-Programmen genau. Ob regulatorische Maßnahmen nötig seien, werde geprüft. Insgesamt übersteige jedoch der Nutzen der Therapie mit Zolgensma die möglichen Risiken, schreibt die Behörde. Novartis bestätigte in einem Schreiben an SMA Europe, dass seit 2019 mehr als 6.000 Patienten mit Zolgensma behandelt wurden. Insgesamt seien bei dem Unternehmen neun Meldungen über Tumore bei so behandelten Patienten eingegangen. Jene beiden Betroffenen, in deren Erbgut das Virus integriert wurde, seien bereits behandelt worden und würden weiterhin überwacht.

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Experteneinschätzung und Langzeitüberwachung

Theresa Cathomen, Direktorin des Instituts für Transfusionsmedizin und Gentherapie am Universitätsklinikum Freiburg, sagte gegenüber dem Science Media Center Deutschland, es sei nicht überraschend, dass diese Fälle nun bekannt werden. Spätere Studien hätten auch belegt, dass integrierte Vektorsequenzen benachbarte Gene aktivieren und dadurch zur Tumorentstehung beitragen können. Die wichtige Frage, wie hoch das Tumorrisiko insgesamt für behandelte Patienten ist, lasse sich derzeit nicht beantworten. Neun Tumormeldungen bei mehr als 6.000 Behandelten ergäben keine verlässliche Risikorate, so die Expertin. Zudem unterschieden sich die Nachbeobachtungszeiten, und die molekulare Aufarbeitung sei unvollständig. Nicht alle dieser Tumoren seien sicher auf die Therapie zurückzuführen.

Konsequenzen für die Patientenversorgung

In der Zukunft werde es vielleicht möglich sein, das Risiko für Tumorentstehung durch Nutzung bestimmter genetischer Steuerelemente zu senken. Bei den bereits behandelten Kindern stünde jedoch eine verlässliche Langzeitnachbeobachtung und die sorgfältige Abklärung auffälliger Befunde im Vordergrund. Die Frage, ob sich durch die neuen Befunde die Nutzen-Risiko-Abschätzung bei dieser Therapie ändere, bejahte Cathomen. Erforderlich seien nun eine aktualisierte Aufklärung, transparente Falldaten und konsequente Langzeitnachsorge. Familien müssten verständlich über das Krebsrisiko und mögliche Behandlungsalternativen informiert werden. Welche Therapieergebnisse es bisher bei den gemeldeten Fällen gibt, also ob und wenn ja inwieweit die Tumoren möglicherweise erfolgreich behandelt werden konnten, wurde nicht mitgeteilt.