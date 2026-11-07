FDA prüft Krebsrisiko bei Zolgensma-Gentherapie von Novartis

Die FDA ermittelt nach Berichten über Tumore bei Kindern, die mit der Novartis-Gentherapie Zolgensma behandelt wurden. Experten untersuchen die Rolle der AAV-Vektoren.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA untersucht aktuell Berichte über Krebserkrankungen bei mehreren Kindern, die mit der Gentherapie Zolgensma des Konzerns Novartis behandelt wurden. Die Arzneimittelbehörde gibt an, diese Fälle sorgfältig zu prüfen, da die Behandlung spezifisch für Kinder unter zwei Jahren mit der spinalen Muskelatrophie zugelassen ist. Die Behörde analysiert den Zusammenhang zwischen der einmaligen Infusion und den daraufhin aufgetretenen Neoplasien im Körper der jungen Patienten.

Wirkmechanismus der Gentherapie Zolgensma

Zolgensma ist eine Gentherapie, die ab etwa 2020 in den USA und Europa für Kinder unter zwei Jahren zugelassen wurde. Die Behandlung richtet sich gegen die sogenannte spinale Muskelatrophie, eine seltene Erbkrankheit, die unter anderem Muskelschwund verursacht und oft vor Erreichen des zweiten Lebensjahres zum Tod führt. Zolgensma bekämpft die genetische Ursache der Erkrankung, indem die einmalig intravenös verabreichte Infusion die Funktion des fehlenden oder nicht funktionierenden SMN1-Gens ersetzt.

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Dabei fungieren veränderte Viren als sogenannte AAV-Vektoren. Diese Genfähren schleusen eine gesunde Kopie des Gens in die Körperzellen ein. Es wird vermutet, dass genau dieser Mechanismus das Problem darstellt. Die FDA prüft, ob die Integration der viralen DNA in das Erbgut der Patienten zu den beobachteten Tumoren geführt haben könnte.

Betroffene Organe und molekulare Befunde

Nach Angaben der FDA betrafen die nach der Therapie aufgetretenen Tumore das zentrale und periphere Nervensystem, den Wirbelsäulenbereich sowie die Niere. In drei dieser Fälle war das Onkogen GLI1 beteiligt, das zur Entstehung von Krebs beitragen kann. Bei zwei dieser Fälle entdeckten Analysen im Tumorgewebe DNA des bei der Therapie eingesetzten Virus.

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Der dritte Fall wird derzeit noch geprüft, wie die FDA mitteilte. Diese spezifischen biologischen Markierungen liefern der Behörde wichtige Hinweise auf die mögliche Ursache der Krebsentwicklungen. Die FDA untersucht nun, ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen der Verwendung der AAV-Vektoren und den malignen Veränderungen in den Geweben der Kinder gibt.

Stakeholder-Positionen und regulatorische Lage

Solche Viren werden auch bei anderen Gentherapien als Genfähren genutzt. Die Arzneimittelbehörde verweist explizit auf zwei Fachberichte zu Krebsfällen im Rahmen von anderen vergleichbaren Behandlungen. Die FDA überwacht das Risiko von Neoplasien, einschließlich bösartiger Tumoren, bei anderen ähnlichen auf AAV-Vektoren basierenden Gentherapie-Programmen genau. Ob regulatorische Maßnahmen nötig seien, werde geprüft.

Gleichzeitig stellt die Behörde fest, dass der Nutzen der Therapie mit Zolgensma die möglichen Risiken insgesamt übersteige. Die Patientenorganisation SMA Europe zitiert aus einem Schreiben von Novartis, seit 2019 seien mehr als 6.000 Patienten mit Zolgensma behandelt worden. Insgesamt seien bei dem Unternehmen neun Meldungen über Tumore bei so behandelten Patienten eingegangen. Das Unternehmen betont, in der Fachinformation auf das potenzielle Risiko von Tumoren aufgrund einer Vektorintegration hinzuweisen.

Konsequenzen für Patienten und Überwachung

Jene beiden Betroffenen, in deren Erbgut das Virus integriert wurde, sind behandelt worden und werden weiterhin überwacht, wie es in den Unterlagen heißt. Dies unterstreicht die langfristige naturwissenschaftliche Verantwortung des Herstellers Novartis und der zuständigen Aufsichtsbehörden. Die kontinuierliche Überwachung ist entscheidend, um spätere Komplikationen frühzeitig zu erkennen und die Sicherheit der Therapien zu gewährleisten.

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Die Ergebnisse der aktuellen Untersuchung der FDA werden maßgeblich darüber entscheiden, wie zukünftig mit der Zulassung und Anwendung von Zolgensma umgegangen wird. Ärzte und Eltern von Kindern mit spinaler Muskelatrophie müssen abwarten, ob neue Leitlinien zur Anwendung der Gentherapie erforderlich sein werden. Die Transparenz über mögliche langfristige Risiken bleibt für die Behandlung von Kindern unter zwei Jahren von zentraler Bedeutung.