Die FDA braucht für die Nierenhoffnung Povetacicept mehr Zeit. Die Vertex-Aktie rutscht nachbörslich deutlich ab, Konkurrent Vera Therapeutics legt zweistellig zu. Was hinter der Verschiebung stecken könnte.

Eigentlich sollte die US-Arzneimittelbehörde FDA bis zum 30. November über Povetacicept entscheiden, den Hoffnungsträger von Vertex Pharmaceuticals in der IgA-Nephropathie . Nun hat die Behörde die Entscheidung auf spätestens den 28.

Februar 2027 verschoben. Ein Ablehnungsbescheid ist das nicht. Die Börse reagierte trotzdem heftig. Die Vertex-Aktie, die im regulären Handel noch ein 52-Wochen-Hoch bei 571,75 USD markiert hatte, fiel nachbörslich um rund 7 %.

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Bei einem Börsenwert von zuletzt rund 136,6 Mrd. USD entspricht das einem Wertverlust von rund 10 Mrd. USD. Das ist etwa doppelt so viel, wie Vertex 2024 für die komplette Übernahme von Alpine Immune Sciences bezahlt hat, also für das Unternehmen, von dem Povetacicept stammt.