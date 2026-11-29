Die FDP beendet den internen Konflikt über Bündnisse mit extremistischen Parteien. FDP-Chef Wolfgang Kubicki klärt die Linie zur AfD-Zusammenarbeit im Parlament.

Die Freie Demokratische Partei ( FDP) hat ihren lang andauernden internen Streit über die strategische Ausrichtung bei Abstimmungen, die von Stimmen extremer Parteien abhängen können, offiziell beigelegt. Der FDP -Bundesvorstand hat sich am vergangenen Sonntag nach Informationen von BILD einstimmig auf eine neue, gemeinsame Linie verständigt. Damit zieht die Partei einen endgültigen Schlussstrich unter die Kontroversen, die die Partei spalteten, als es um den Umgang mit möglicher Abhängigkeit von Unterstützung durch die AfD ging.

Neue Strategie für parlamentarische Entscheidungen

Die entscheidende neue Vorgabe der FDP lautet, dass Mandatsträger der Partei grundsätzlich frei in ihrer politischen Entscheidung sind, wenn sie darüber abstimmen müssen. Diese Freiheit ist jedoch an klare ethische Grenzen geknüpft. Die Partei stellt ausdrücklich klar, dass es weder Absprachen, noch eine Zusammenarbeit im engeren Sinne oder Koalitionen mit extremen Parteien geben wird. FDP-Chef Wolfgang Kubicki betonte diese Trennlinie im Gespräch mit POLITICO, das ebenfalls zum Axel Springer Verlag gehört, und erklärte die bis dahin geltende sehr starre Haltung des Jahres 2020 für endgültig überwunden.

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Wolfgang Kubicki führte aus, dass die Zeit der absoluten Blockadehaltung vorbei sei. Solange es sich um vernünftige und inhaltlich fundierte Anträge handele, würden diese von der FDP auch umgesetzt - unabhängig davon, von wem die notwendigen Stimmen zur Mehrheit herkommen. Dies markiert einen fundamentalen Wandel in der taktischen Ausrichtung der liberalen Partei, da bisher eine Abhängigkeit von den Stimmen der rechtsextremen AfD grundsätzlich ausgeschlossen und kritisiert wurde.

Interne Opposition und die Rolle von Jörg Bode

Hinter dieser Neuausrichtung stand die zentrale Frage, wie sich die FDP verhalten soll, wenn die eigenen Anträge nur mithilfe von AfD-Stimmen eine Mehrheit im Parlament bekommen. Mehr als 500 FDP-Mitglieder, angeführt von dem früheren niedersächsischen Wirtschaftsminister Jörg Bode, hatten zuvor heftig interveniert. Sie forderten, dass Anträge allein nach ihrem inhaltlichen Wert und nicht nach der politischen Herkunft der Unterstützer bewertet werden sollten. Diese Forderung war groß genug, um die Voraussetzung für zwei geplante Mitgliederbefragungen zu schaffen.

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Die Initiatoren dieser beiden geplanten Mitgliederverfahren haben nun mitgeteilt, dass die Umfragen nach dem neuen Beschluss des Vorstands nicht mehr stattfinden sollen. Der Bundesvorstand ist der Forderung der Aktivisten um Jörg Bode im Kern tatsächlich gefolgt. Jörg Bode reagierte darauf mit Befriedigung und erklärte, dass der einstimmige Beschluss des Bundesvorstands seine Position in allen wesentlichen Punkten bestärke und die interne Kritik aus dem Lager der Reformbefürworter nun vom Parteigremium offiziell getragen wird.

Politische Schwäche und aktuelle Umfragewerte

Trotz der internen Klärung sieht sich die FDP mit erheblichen außenpolitischen Herausforderungen konfrontiert. Im Jahr 2025 scheiterte die Partei mit einem Ergebnis von 4,3 Prozent knapp an der notwendigen Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Bundestag. Die aktuellen politischen Realitäten sind für die Liberale hart. In der aktuellen INSA-Umfrage für BILD, die am vergangenen Sonntag veröffentlicht wurde, liegt die FDP bei vier Prozent.

Dieser Wert entspricht einem Punkt weniger im Vergleich zur vorherigen INSA-Erhebung. Die finanzielle und strukturelle Schwäche der Partei zeigt sich auch auf Ebene der Landesparlamente. Die FDP ist derzeit nur noch in vier der sechzehn Landesparlamente vertreten. Die verbliebenen Sitzplätze befinden sich ausschließlich in Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, was die politische Marginalisierung auf lokaler und nationaler Ebene unterstreicht.