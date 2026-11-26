Christian Kubicki stellt die Berliner Linken scharf. Nach dem Ausschluss von Vanessa Emde eskaliert die Debatte um Antisemitismus und Nahost-Politik im Gespräch mit Luigi Pantisano.

Die politischen Fronten in Deutschland sind erneut klar bezogen. Christian Kubicki, der Vorsitzende der FDP, hat die Berliner Linksfraktion scharf kritisiert. Im Mittelpunkt steht dabei der Umgang mit der Abgeordneten Vanessa Emde. Sie wurde aus der Fraktion ausgeschlossen, weil sie sich gegen die Partei gestellte habe. Doch für Kubicki ist dies nicht nur eine interne Angelegenheit. Er wirft der Linken vor, Rassisten und Antisemiten zu dulden.

Kubickis Analyse der Nahost-Debatte im Bundestag

Die Kontroverse eskalierte, als die Diskussion um Berliner Landespolitik auf die Nahost-Debatte überging. Kubicki kritisierte die Grünen dafür, den ehemaligen Mossad-Chef David Barnea im Bundestag eingeladen zu haben. Luigi Pantisano, der Vorsitzende der Linken, nannte dies einen Skandal und bezeichnete Barnea als Kriegsverbrecher. Kubicki reagierte mit scharfer Kritik an der Blockade des Sitzungssaaleingangs. Er urteilte, dass Abgeordnete, die den Zutritt zu einem Saal verhindern, nicht zivilisatorisch handeln, sondern einfach nur dumm agieren. Für ihn geht es um einen Mann, der Kriegsverbrechen begeht.

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Vanessa Emde und der Antisemitismus-Vorwurf

Zentrum der Auseinandersetzung ist die Frage, ob der Vorwurf des Antisemitismus in den Reihen der Linkspartei damit widerlegt ist. Pantisano verwahrte sich vehement gegen den Vorwurf. Er betonte, Vanessa Emde sei ausgeschlossen worden, weil sie sich dem Dialog verweigert habe. Was er jedoch unausgesprochen lässt, sind Emdes antisemitische Positionen. Kubicki hält dagegen, dass die Linke mit ihrer Solidarität mit Palästina faktisch die Hamas unterstütze. Er behauptet, die Hamas wolle die Juden ins Mittelmeer jagen. Damit macht sich die Linke seiner Meinung nach mit einer extremistischen Gruppe gemein.

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Politische Differenzen zu Wohnungspolitik und Wirtschaft

Neben der Sicherheits- und Außenpolitik gab es erhebliche Differenzen in der Wirtschafts- und Wohnungspolitik. Pantisano erklärte sein Konzept zur Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne. Er suggerierte, die FDP habe Angst, weil diese Konzerne auch sie finanziell unterstützen. Kubicki spottete über diese Angst und wies darauf hin, dass Pantisano nicht verstehe, wie Wirtschaft funktioniert. Die Debatte verlief oft unergiebig und von Zwischenrufen geprägt. Dennoch mahnte Kubicki am Ende zu einer vernünftigen Diskussion an, anstatt sich gegenseitig Parolen vor die Nase zu halten.

Kubickis politische Zukunft und Selbstzweifel

Trotz der rhetorischen Schwere und der scharfen Konfrontation zeigte sich Christian Kubicki in der Sendung selbst als entspannt. Er bezeichnete sich mehrfach als tiefenentspannt und gab Entwarnung. Trotz der Wahlschlappen, wie dem Ergebnis der FDP bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, bleibe er kämpferisch. Das Ergebnis von einem Prozent der Zweitstimmen bewertete er als weniger dramatisch, da ein Gewinn von vornherein unrealistisch war. Dennoch ließ er am Ende der Sendung einen bemerkenswerten Satz fallen, der auf innere Unruhe schließen lässt. Er stellte seine Amtsleitung in Frage, falls die parteiliche Arbeit nicht erfolgreich sei.