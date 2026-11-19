Wolfgang Kubicki bestaetigt, dass das Begehren 'Rote Linien statt Brandmauern' das Quorum erreicht hat. Der FDP-Bundesvorstand muss nun ueber die Aufgabe der Koalitionsbarriere zur AfD entscheiden.

Der Vorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, hat die Existenz eines kritischen Mitgliederbegehren s innerhalb der Liberalen offiziell bestaetigt. Laut seiner Aussage gegenueber BILD hat die Initiative mit dem Titel 'Rote Linien statt Brandmauer n' das erforderliche Quorum erreicht. Kubicki, der 74 Jahre alt ist, gab offen zu, dass er der Tendenz dieses Antrags mit Wohlwollen gegenuebersteht und nun die Entscheidung an den FDP - Bundesvorstand abgegeben wird.

Strategiewechsel durch Mitgliederbegehren

Das zentrale Anliegen der Initiatoren ist es, dass die FDP im Parlament ausschlie遧ich sachlich abstimmen soll, unabhengig davon, ob die Alternative für Deutschland (AfD) zustimmt oder ihre Stimmen für eine Mehrheit notwenig sind. Kubicki betonte, die Liberalen sollen fortan 'nur noch unserer eigenen Auffassung, unserer Vernunft und unserer Programmatik folgen'. Er warnte davor, sich von der Frage leiten zu lassen, 'wer dem alles zustimmt', sondern forderte Abgeordnete auf, ihrem Gewissen und nicht der parteipolitischen Konstellation zu folgen.

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Aktuelle Rolle der FDP in Parlamenten

Die Liberalen befinden sich aktuell in einer tiefen Krisensituation, die sich durch den Wegfall der Bundestagsmitgliedschaft verschärft hat. Die FDP ist nicht mehr im Deutschen Bundestag vertreten und sitzt zudem nur noch in vier der sechzehn Landesparlamente: Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hessen und Bremen. Eine Mitwirkung an regularen Landesregierungen besteht aktuell in keiner Region, einzig in Sachsen-Anhalt ist die Partei noch geschäftsführend mit vertreten. Diese faktische Isolation unterstreicht die Dringlichkeit der internen Debatte um neue koalitionare Optionen.

Historischer Kontext und Entscheidungsprozess

Der bisherige Standpunkt der FDP zur Zusammenarbeit mit der AfD geht auf einen Beschluss des Bundesvorstands vom 7. Februar 2020 zurück. Damals wurde festgelegt, eine Zusammenarbeit auf allen Ebenen grundsatzlich abzuweisen und eine Abhangigkeit von der AfD nicht in Kauf zu nehmen. Genau diesen Grundsatz soll sich nun andern. Kubicki erklarte, der Bundesvorstand werde sich mit dem Begehren beschaftigen und entscheidet darüber, ob ein Verfahren für eine Mitgliederbefragung eingeleitet oder ein direkter Beschluss gefasst wird, der den Willen des Antrags umsetzt. Letzteres wäre nach Kubickis Einschatzung der einfachste Weg.

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Kritik an Doppelmoral der Opposition

Die Autoren des Begehrens, die seit Oktober mehr als die für eine Befragung nötigen 500 Unterschriften gesammelt haben, werfen der SPD und den Grünen offensichtliche Doppelmoral vor. Sie kritisieren, dass diese Parteien jede Nahe zur AfD ablehnen, aber selbst mit der Linken regieren, wie etwa in Bremen, fruher in Thueringen und moglicherweise bald in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Eine 'Brandmauer', die nach rechts steht, für Antisemitismus aber durchlassig sei, führe sich ihrerseits ad absurdum. Die Initiatoren lehnen Koalitionen mit der AfD dennoch ab, da diese Partei 'völkisches und nationalistisches Denken' vertrete, und schlie遝n auch Bündnisse mit der Linken oder eine neue Ampelkoalition aus.

Konkrete Auswirkung auf Abstimmungsverhalten

Der strategische Wandel bedeutet konkret, dass die FDP Vorhaben unterstützen sollte, selbst wenn die AfD sie befürwortet, etwa die Abschaffung des Solidaritätszuschlags oder strengere Migrationsregeln. Die strategische 'Brandmauer' bei einzelnen Abstimmungen soll fallen, während das grundsatzliche Koalitionsverbot zur AfD bestehen bleiben wird. Damit wird eine neue Qualitat der parlamentarischen Arbeit angestrebt, die frei von ideologischen Schranken, aber auch frei von Regierungsverantwortung mit der AfD ist.