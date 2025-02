FDP-Chef Lindner rechnet trotz schlechten Umfragewerten mit Wahlerfolg

Trotz schlechter Umfragewerte um die vier Prozent rechnet der FDP-Vorsitzende Christian Lindner bei der Bundestagswahl mit einem Ergebnis um die sieben Prozent. Er erwartet eine Deutschlandkoalition aus Union, SPD und FDP, sollte die FDP in den Bundestag einziehen.

Berlin - FDP -Chef Christian Lindner rechnet trotz schlechter Umfragewerte um die vier Prozent bei der Bundestagswahl mit einem Ergebnis um die sieben Prozent. \u201cBei Umfragen gibt es eine Messtoleranz von drei Prozentpunkten\u201d, sagte der FDP -Chef der Bild-Zeitung. Die vier Prozent könnten also in Wahrheit eine Sieben sein, so Lindner.

Tatsächlich weisen Statistiker immer wieder darauf hin, dass die Ergebnisse von Zufallsstichproben umso weniger schwanken, je weiter sie sich von 50 Prozent in die eine oder andere Richtung entfernen - bei kleinen Parteien ist die Schwankung also wesentlich geringer als bei großen Parteien. Ungeachtet dessen geht Lindner davon aus, dass Schwarz-Grün keine eigene Mehrheit bekäme, wenn die FDP den Sprung in den Bundestag schafft. Dann sei die wahrscheinlichste Konstellation eine sogenannte Deutschlandkoalition aus Union, SPD und FDP. Dass CDU-Chef Friedrich Merz und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Wahlduell am Sonntag die FDP schon abgeschrieben haben, stört Lindner nicht. \u201cSie sind Wettbewerber im Wahlkampf, da macht jeder für sich selbst Politik und keiner für den anderen\u201d. Außerdem bewerbe er sich nicht bei Friedrich Merz um einen Job, sondern bei den Bürgern, sagte Lindner der Bild. Der FDP-Chef hält es für falsch, dass Merz um FDP-Stimmen stärker als um AfD-Stimmen wirbt. \u201cAnstatt zu gucken, ob er bei uns 0,5 Prozentpunkte holen kann, wäre es besser, er würde fünf Prozentpunkte bei der AfD holen\u201d, sagte Lindner. Sein persönliches Verhältnis zum Kanzlerkandidaten der Union sei \u201csportlich\u201d. © 2025 dts Nachrichtenagentu





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FDP Christian Lindner Bundestagswahl Deutschlandkoalition Friedrich Merz

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lindner: „Vier oder sechs Prozent für die FDP ändert die Republik“Lieber Friedrich Merz,geht es Dir wirklich um einen Politikwechsel? Uns schon. Denn wir brauchen mehr als nur einen Kanzlerwechsel. Deshalb: jetztFDP! TL pic.twitter.com/JUEMQnfCXr— Christian Lindner (c_lindner) February 7, 2025

Weiterlesen »

Lindner: „Vier oder sechs Prozent für die FDP ändert die Republik“Lieber Friedrich Merz,geht es Dir wirklich um einen Politikwechsel? Uns schon. Denn wir brauchen mehr als nur einen Kanzlerwechsel. Deshalb: jetztFDP! TL pic.twitter.com/JUEMQnfCXr— Christian Lindner (c_lindner) February 7, 2025

Weiterlesen »

„Heckenschere“ statt „Kettensäge“: FDP-Chef Lindner relativiert sein Lob für Milei und MuskDer Liberale war durch seine Äußerungen zu dem argentinischen Präsidenten sowie dem US-Milliardär und Trump-Berater in die Kritik geraten. Jetzt schränkt Linder diese weiter ein.

Weiterlesen »

FDP-Chef Christian Lindner im Interview: „Ich gebe keine Seele verloren“Der FDP-Chef über den Tortenangriff in Greifswald, Humor und Häme im Wahlkampf sowie die Strategien, mit denen er der AfD Wähler abjagen will.

Weiterlesen »

FDP-Chef Lindner in Düsseldorf: „Ich hätte Amt und Pension retten können“Der frühere Bundesfinanzminister blickt auf das Aus der Ampel zurück und macht deutlich, welche Koalition ihn stattdessen reizen würde.

Weiterlesen »

Interview: FDP-Chef Christian Lindner: „Ja, wir sind sehr ambitioniert“FDP-Chef Christian Lindner kämpft nach dem Ampel-Aus für eine schwarz-gelbe Koalition und eine Wirtschaftswende. Dazu will er auch der AfD Wähler abspenstig machen.

Weiterlesen »