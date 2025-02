FDP-Chef Vogt fordert Ende der Koalition in Schleswig-Holstein

Der FDP-Vorsitzende in Schleswig-Holstein, Christopher Vogt, fordert auf dem Landesparteitag in Neumünster einen Wechsel in der Landesregierung. Als Grüne-FDP Koalition kritisiert er die Migrationspolitik und fordert eine stärkere Steuerung von Rückkehrmanagment.

Schleswig-Holstein s FDP -Vorsitzender Christopher Vogt plädiert für eine leistungsfähige Landesregierung im Norden. Auf dem FDP -Landesparteitag in Neumünster betonte Vogt, dass es wie auf Bundesebene auch im Land eine Regierung mit „Gestaltungswillen“ brauche, die die Probleme des Landes anpacke. „Dafür müssen die Grüne n hier schnellstmöglich die Regierung verlassen“, forderte Vogt.

Besonders Kritik übte er an Sozialministerin Aminata Touré (Grüne), die er für die „Kitaqualität“ verantwortlich machte und in der Migrationspolitik blockierend erachtete. Vogt wiederholte seinen Forderung nach einer „Zentralisierung des Rückkehrmanagements“ für Migranten. Die Migrationspolitik der Landesregierung sei laut Vogt zudem „ein Treiber“ für die AfD, die nach aktuellen Umfragen in Schleswig-Holstein auf 14 Prozent kommen würde. Bei der Wahl 2022 war die AfD mit 4,4 Prozent der Stimmen aus dem Landtag geflogen. Im nördlichsten Bundesland wird voraussichtlich im Jahr 2027 ein neuer Landtag gewählt.





FDP Schleswig-Holstein Christopher Vogt Migrationspolitik Grüne Koalitionswechsel Afd Landtagwahl

