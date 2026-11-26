Die kalte Progression ist eine versteckte steuerliche Mehrbelastung. Im Bund wird über die Kompensation für Bürger gestritten. Im NRW-Landtag soll die Landesregierung ihre Position erklären.

Die kalte Progression ist eine versteckte steuerliche Mehrbelastung. Im Bund wird über die Kompensation für Bürger gestritten. Im NRW-Landtag soll die Landesregierung ihre Position erklären.

Düsseldorf - Der Streit im Bund über den Ausgleich der Steuermehrbelastungen durch die sogenannte kalte Progression beschäftigt auch den nordrhein-westfälischen Landtag. In einer Aktuellen Stunde auf Antrag der FDP soll die schwarz-grüne Landesregierung am Freitag ihre Position darlegen. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD in Berlin hatte vergangene Woche keine Lösung in dem Steuerstreit vorgelegt. Das Thema war einer der Hauptstreitpunkte in den Haushaltsverhandlungen.

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Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte sich daraufhin dafür eingesetzt, die Steuermehrbelastung durch die kalte Progression auch 2027 für alle auszugleichen. Sein Bundesland würde die Kosten mittragen, hatte der CSU-Chef der "Bild am Sonntag" gesagt. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst machte dagegen deutlich, dass er einen Ausgleich der kalten Progression zwar für wünschenswert, aber nicht machbar hält. Der Koalitionsausschuss habe aber letztlich entschieden, zur Entlastung der Bürger die Stromsteuer zu senken, und das sei erst einmal ein gutes Signal.