FDP-Intrige: Verrat an Kubicki - Krane droht Rauswurf

In der FDP tobt ein interner Machtkampf: Helmer Krane, Vize-Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein, soll heimlich Kubicki-Rivalin Strack-Zimmermann unterstützt haben. Nun wird sein Rücktritt gefordert.

Die FDP kommt nicht zur Ruhe: Im Umfeld des neuen Parteichefs Wolfgang Kubicki brodelt es heftig. Von Verrat und Heckenschützen ist die Rede. Im Zentrum der Kritik steht Helmer Krane, der heimlich Kubicki-Rivalin Marie-Agnes Strack-Zimmermann unterstützt und so den Verrat im engsten Kubicki-Umfeld mit vorangetrieben hat.

Dafür soll Krane jetzt abgestraft werden. Das Komplott: Helmer Krane ist FDP-Vize in Schleswig-Holstein, dem Heimatverband von Kubicki. Der Landesvorstand hatte Kubicki einstimmig für den FDP-Chefposten vorgeschlagen. Doch Krane spielte Foul: Er arbeitete heimlich im Team von Kubicki-Rivalin Strack-Zimmermann mit und bereitete ihre überraschende Kandidatur beim Parteitag am Wochenende vor.

Im Falle eines Sieges sollte Krane ihr Generalsekretär werden. Zu Kubicki sagte Krane kein Wort. Der wurde wie die gesamte Nord-FDP von Kranes Aktivitäten beim Parteitag völlig überrumpelt. Der Zorn über den Verrat an Kubicki entlud sich am Montagabend in einer eigens einberufenen Sitzung des Landesvorstands.

Dort wurde Krane nach Informationen von mehreren Mitgliedern heftig attackiert und zum Rücktritt aufgefordert. Ex-Wirtschaftsminister Bernd Buchholz giftete, Krane sei ein Heckenschütze. FDP-Vorstand Max Mordhorst warf Krane Vertrauensbruch und Doppelzüngigkeit vor. Auch im Nachhinein hat er keine Spur von Einsicht gezeigt.

Ich fordere seinen Rücktritt noch vor dem Landesparteitag, so Mordhorst. Die Zeit läuft: Krane wurde ein Quasi-Ultimatum bis zum kommenden Montag gestellt. Dann trifft sich der Landesvorstand zur nächsten Sitzung. Tenor: Die Zusammenarbeit sei belastet, er solle in sich gehen und Konsequenzen ziehen.

Die Jungen Liberalen und Kranes eigener Kreisverband wetzen bereits die Messer. JuLi-Landesvorsitzende Luisa Fellner zu sagte: Man sollte sich als Vize-Landesvorsitzender seiner Verantwortung bewusst sein und im Zweifel Konsequenzen aus seinem Handeln ziehen. Jetzt wackelt auch Kranes Kandidatur zum Listenplatz 5 zur Landtagswahl, wo er mit JuLi-Bundeschef Finn Flebbe ohnehin starke Konkurrenz hat. Kranes Co-Kreisvorsitzende Nora Grundmann aus Segeberg sagte: Wir hatten beschlossen, Wolfgang Kubicki zu unterstützen.

Dass er sich daran nicht gehalten hat, ist sehr schade und hat nun leider auch Folgen. Sie werde dessen Kandidatur zur Landtagswahl nun auch nicht mehr unterstützen. Parteichef Kubicki sagte: Was die Partei davon gehalten hat, haben wir gesehen. Helmer Krane ist nicht in den Bundesvorstand gewählt worden.

Wir gucken jetzt nach vorn. Krane sagte über die Rücktrittsforderung: Wenn solche Sachen an die Presse gegeben werden, kann sich jeder fragen, ob da nicht Einzelinteressen im Spiel sind. Er sei zuversichtlich, dass es in einer liberalen Partei nie ein Nachteil sein kann, bereit zu sein, Verantwortung zu übernehmen und ein Angebot zu machen, und dass das auch die Mitglieder so sehen. Die Affäre zeigt tiefe Risse in der FDP, die erst unter dem neuen Vorsitzenden gekittet werden müssen.

Der Landesparteitag im Mai könnte zum Schauplatz weiterer Auseinandersetzungen werden. Die Zukunft von Helmer Krane ist ungewiss, während die Partei versucht, nach dem Führungswechsel wieder zu einer Einheit zu finden





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