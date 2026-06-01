FDP-Krise: Streit zwischen Kubicki und Strack-Zimmermann geht weiter

Der Streit zwischen dem neuen FDP-Chef Wolfgang Kubicki und der unterlegenen Herausforderin Marie-Agnes Strack-Zimmermann geht weiter. Die beiden führen eine Reihe von scharfen Antworten und Gegenansagen aus, die die Parteispitze in eine Krise stürzen.

Die FDP kommt nach dem Zoff-Parteitag am Wochenende nicht zur Ruhe, der Streit zwischen dem neuen Chef Wolfgang Kubicki (74) und der unterlegenen Herausforderin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (68) geht weiter.

Der Streit zwischen den beiden führt zu einer Reihe von scharfen Antworten und Gegenansagen, die die Parteispitze in eine Krise stürzen. Kubicki hatte Strack-Zimmermann nach ihrer Niederlage bei der Wahl zur neuen Parteispitze eine scharfe Anweisung gegeben, indem er sagte, dass er der Chef ist und dass es gemacht wird, was er sagt.

Strack-Zimmermann hat daraufhin mit einem humorvollen und streitlustigen Konter geantwortet, indem sie sagte, dass sie den Hammer sicherheitshalber an sich genommen hat und dass sie jetzt gemeinsam Nägel mit liberalen Köpfen machen werden. Kubicki sieht seine Aufgabe nicht darin, den Versöhner zu spielen, sondern vielmehr darin, die Partei wieder nach vorn zu bringen und sie aus der Bedeutungslosigkeit zu führen.

Strack-Zimmermann hingegen will die Partei nicht in die Bedeutungslosigkeit führen und ist entschlossen, sich gegen Kubicki zu wehren und ihre Position in der Partei zu verteidigen. Der Konflikt zwischen den beiden führt zu einer Krise in der Partei und es ist noch unklar, wie sich die Situation entwickeln wird





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