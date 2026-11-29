Der Vorstand ändert seinen bisherigen AfD-Beschluss. Wo die FDP künftig eine klare Grenze ziehen will.

Bisher durfte die FDP ihre Vorhaben nicht mit Stimmen der AfD durchsetzen. Nun hat der Parteivorstand den Abgrenzungsbeschluss geändert – wie weit reicht der neue Kurs?

Die FDP revidiert einen Brandmauer-Beschluss, der ihr verbot, bei Abstimmungen ihre Vorhaben mit Hilfe der AfD durchzusetzen. Absprachen oder direkte Zusammenarbeit soll es aber auch weiterhin nicht geben, wird in einem neuen Beschluss festgehalten, den der Vorstand am Abend beschloss. Dieser neue Beschluss bezieht sich aber nicht mehr namentlich auf die AfD, sondern allgemein auf „extreme Parteien“. Ein Parteisprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht von „Politico“.

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Der neue Vorstandsbeschluss lautet: „Die FDP richtet ihr Abstimmungsverhalten an der Sache aus, unabhängig von der Zustimmung oder Ablehnung anderer Parteien. Mandatsträger sind in ihrer Entscheidung grundsätzlich frei. Mit extremen Parteien gibt es keine Absprachen, Zusammenarbeit oder Koalitionen.