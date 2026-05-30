FDP-Parteitag: Kubicki als Retter? - Die Liberalen setzen auf radikale Reformen

Wolfgang Kubicki soll auf dem FDP-Parteitag zum neuen Vorsitzenden gewählt werden. Die Partei präsentiert ein Programm mit drastischen Einschnitten, um bis 2029 wieder in den Bundestag zu gelangen.

Jetzt steht die FDP vor einer entscheidenden Weichenstellung. Am Wochenende findet in Berlin der Bundesparteitag statt, auf dem der bisherige Vizeparteichef Wolfgang Kubicki (74) zum neuen Vorsitzenden gewählt werden soll.

Die Partei, die bei den letzten Bundestagswahlen krachend gescheitert ist und nur noch knapp über der Fünf-Prozent-Hürde liegt, will mit einem radikalen Reformprogramm die Wähler zurückgewinnen. Ziel ist es, spätestens 2029 wieder im Bundestag vertreten zu sein. Das neue Grundsatzprogramm ist noch in Arbeit, aber auf dem Parteitag sollen bereits erste Eckpunkte beschlossen werden, die den Weg aus der Krise weisen. Kubicki, der als letzte Patrone des Liberalismus bezeichnet wird, setzt auf eine Mischung aus Sparpolitik, Deregulierung und Systemwechseln.

Der 74-jährige Rechtsanwalt aus Schleswig-Holstein gilt als Urgestein der Liberalen und war bereits mehrfach Spitzenkandidat. Seine Wahl gilt als sicher, da er keine Gegenkandidaten hat. Die Stimmung in der Partei ist angespannt: Viele Mitglieder hoffen auf einen Neuanfang, andere fürchten, dass die geplanten Einschnitte zu viele Wähler abschrecken könnten. Das Maßnahmenpaket umfasst zahlreiche tiefgreifende Einschnitte in den Staatsapparat und das Sozialsystem.

So sollen die zehn teuersten Bundesvorschriften bis Ende 2030 auslaufen, wenn sie nicht schlanker neu verabschiedet werden. Die FDP argumentiert, dass damit Bürokratie abgebaut und die Wirtschaft entlastet werde. Im Arbeitsrecht plant die FDP zwei Karenztage bei Krankheit: für die ersten zwei Tage der Arbeitsunfähigkeit soll es keinen Lohn geben, Krankenkassen könnten jedoch eine Zusatzversicherung anbieten. Dies soll die Lohnfortzahlungskosten der Unternehmen senken und zugleich die Eigenverantwortung der Arbeitnehmer stärken.

Auch bei Befristungen will man erleichtern: befristete Arbeitsverträge ohne besonderen Grund sollen bis zu vier Jahre möglich sein, um Einstellungshürden zu senken. Die Schuldenbremse müsse wieder scharf gestellt werden, Schattenhaushalte wie das Sondervermögen Bundeswehr abgebaut und Subventionen radikal gekürzt werden. Konkret sollen in den nächsten fünf Jahren mindestens 100 der rund 900 Bundesbehörden wegfallen oder zusammengelegt werden. Das Steuersystem soll vereinfacht werden: künftig nur noch vier Stufen mit 15, 25, 35 und 42 Prozent.

Der Solidaritätszuschlag soll komplett entfallen, Unternehmen höchstens 20 Prozent Steuern zahlen. Die FDP hofft, damit vor allem Selbstständige und kleine Betriebe zu entlasten. Besonders kontrovers sind die Pläne zur Renten- und Beamtenversorgung. Die FDP will das aktuelle Umlagesystem durch eine Aktienrente mit individuellen Kapitalkonten ersetzen, in die Pflichtbeiträge fließen müssen.

Dies soll die Renten langfristig stabilisieren und die Abhängigkeit von Demografie verringern. Das feste Rentenalter soll fallen: es dient künftig nur noch als Rechengröße, und ab 2028 soll diese Grenze regelmäßig steigen, wenn die Menschen statistisch länger leben. Kritiker warnen vor einer faktischen Rentenkürzung, da viele Arbeitnehmer nicht bis zum höheren Alter arbeiten könnten. Für neu eingestellte Beamte soll es eine kapitalgedeckte Altersvorsorge statt der klassischen Pension geben.

Die SPD und die Gewerkschaften haben bereits scharfe Kritik geäußert. Auch innerhalb der FDP gibt es Bedenken, ob derart radikale Reformen mehrheitsfähig sind. Die ehemalige Fraktionsvize Gyde Jensen zeigt sich dennoch optimistisch: Wolfgang Kubicki sei die letzte Patrone des Liberalismus. Ob der Plan aufgeht, weiß niemand.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Wähler der FDP diesen drastischen Kurs abnehmen oder die Partei weiter an Bedeutung verliert. Klar ist: Der Parteitag wird wegweisend für die Zukunft der Liberalen in Deutschland sein





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