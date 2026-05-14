FDP-Politikerin Karoline Preisler kämpft gegen Antisemitismus und Hamas-Gewalttaten

Karoline Preisler, eine FDP-Politikerin, hat sich auf Israel-Demos gegen Antisemitismus und die Hamas-Gewaltablöse gestellt. Sie kritisiert ein Camp, das von Israel-Gegnern betrieben wird, das sie als "Bridges of Resistance" (Brücken des Widerstands) bezeichnen und an dem Ort, an dem im Holocaust etwa 6000 Jüdinnen und Juden sowie Sinti und Roma deportiert wurden, platziert haben. Karoline Preisler trägt ein Schild mit dem Text "Rape is no Resistance" und spielt damit auf die Vergewaltigung von Hunderte israelischer Frauen durch Hamas-Mörder am 7. Oktober 2023 hin. Sie betont, dass sie alleine stehe, aber hinter ihr stehe eine demokratische Gesellschaft.

Seit Jahren zeigt FDP- Politik erin Karoline Preisler (54) Mut und Gesicht. Sie kämpft auf Demos von Israel-Hassern gegen Antisemitismus und gegen die Verherrlichung von Gewalttaten durch die Hamas.

Israel-Gegner haben ein Camp aufgeschlagen, von dem sie ihren Hass verbreiten. Sie nennen ihr Zeltdorf "Bridges of Resistance" (Brücken des Widerstands) und halten ihr Anti-Israel-Camp ausgerechnet an dem Ort ab, an dem im Holocaust etwa 6000 Jüdinnen und Juden sowie Sinti und Roma deportiert wurden. Karoline Preisler zu BILD: "Ich finde es schwierig, auf der Moorweide eine politische Gruppierung zu beherbergen, die sich im Kern gegen das Existenzrecht Israels ausspricht.





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