Karoline Preisler stürzt nach Attacke bei propalästinensischer Demo in Berlin. Polizei nimmt 25-Jährige fest. FDP und Israel bekunden Solidarität.

Die FDP -Politikerin Karoline Preisler ist nach einem Zwischenfall während einer propalästinensischen Demonstration in Berlin zu Boden gegangen. Die 55-Jährige gibt an, von einer Demonstrantin getreten worden zu sein, was zu ihrem Sturz führte. Die Berlin er Polizei nahm daraufhin eine 25-jährige Teilnehmerin der Veranstaltung vorläufig fest, um die weiteren Ermittlungen zu ermöglichen.

Details zum Vorfall in Schöneberg

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag in dem Berliner Bezirk Schöneberg am Rande der Versammlung. Laut Angaben der Polizei kam es zunächst zu einem Handgemenge zwischen der Politikerin und einer anderen Versammlungsteilnehmerin. In der Folge soll Price ein weiterer 25 Jahre alter Teilnehmerin zu einem kräftigen Tritt in die Körpermitte gegriffen haben, woraufhin die Politikerin nach hinten fiel und mit dem Kopf auf das Pflaster schlug.

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Die Ermittler gehen davon aus, dass dieser Tritt das unmittelbare Ereignis war, das zum Sturz der Abgeordneten führte. Die Polizei teilte mit, dass Preisler sich nach dem Vorfall über Kopfschmerzen beschwerte. Trotz der offensichtlichen Verletzung und der nachfolgenden Beschwerden lehnte sie eine medizinische Behandlung ab. Die Festnahme der jungen Frau diente der Aufklärung des Tathergangs und der Sicherung der Beweislage.

Reaktionen der FDP und politischer Kontext

Die gesamte FDP steht laut eigenen Angaben hinter Karoline Preisler in ihrem mutigen Einsatz gegen Antisemitismus. Die Politikerin besucht regelmäßig propalästinensische Versammlungen, um dort präsenten israelfeindlichen Positionen entgegenzutreten und diese zu kritisieren. Dieser politische Einsatz ist für die Partei ein zentraler Bestandteil ihrer Öffentlichkeitsarbeit und ihres Engagements für den liberalen Rechtsstaat.

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Price selbst sagte der Bild-Zeitung, dass sie nach dem Tritt über Übelkeit, Schwindel und Schmerzen leide und sich übergabe. Sie erklärte zudem, dass der Hass der Angreifer nicht siegen werde. Die Fraktionsvizechefin Christian Lindner und sein Stellvertreter Robert Habeck sowie andere Parteivorsitzende haben sich öffentlich zu ihr bekannt. Der liberale Rechtsstaat werde den Tätern zeigen, wozu er fähig ist.

Internationale Unterstützung und Auszeichnungen

Der israelische Außenminister Gideon Saar nahm direkt Kontakt mit der FDP-Politikerin auf. Auf der Plattform X teilte er mit, dass er angerufen habe, um sich nach dem Befinden von Price zu erkundigen. Er dankte ihr für ihre Solidarität mit Israel und betonte, dass ihre Beharrlichkeit inspirierend und ihr Mut bewundernswert sei. Sein Dank richtete sich an ihre authentische Persönlichkeit und ihren unerschrockenen Einsatz.

Die politische Bedeutung von Karoline Preislers Engagement wird auch durch frühere Auszeichnungen unterstrichen. Sie wurde unter anderem mit dem Paul-Spiegel-Preis des Zentralrats der Juden ausgezeichnet. Diese Ehre wird an Menschen vergeben, die sich besonders für eine Bürgergesellschaft und Zivilcourage engagieren. Dieser Hintergrund unterstreicht die gesellschaftliche Dimension des Vorfalls und die Rolle der Politikerin im öffentlichen Diskurs.