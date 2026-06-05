FDP steigt unter Kubicki in Umfrage auf fünf Prozent - neckische Nachricht an Merz

Die FDP kehrt in einer Umfrage erstmals seit Februar 2025 über die Fünf-Prozent-Hürde zurück. Parteichef Wolfgang Kubicki feiert das mit einer humorvollen SMS an Bundeskanzler Friedrich Merz, der selbstironisch reagiert.

Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg hatte Bundeskanzler Friedrich Merz behauptet, die FDP werde keine politische Rolle mehr spielen. Doch unter ihrem neuen Parteichef Wolfgang Kubicki verzeichnen die Liberalen in einer Umfrage erstmals seit Februar 2025 wieder fünf Prozent und könnten somit in den Bundestag einziehen.

Kubicki reagierte auf diese Trendwende mit einer neckischen Textnachricht an den Kanzler, die er der Süddeutschen Zeitung schilderte: "Moin Friedrich, Mission impossible is completed, aber der Kampf geht weiter.

" Merz nahm die Botschaft humorvoll auf und bezeichnete sich selbst bei einem Telefonat mit Kubicki als "Eierarsch". Diese Episode erzählte Kubicki im Podcast "Machtspiel" der Neuen Zürcher Zeitung. Der Aufschwung der FDP in der Umfrage folgt auf einen turbulenten Parteitag, bei dem Kubicki sich gegen die überraschende Kampfkandidatur von Marie-Agnes Strack-Zimmermann durchsetzte. Kubicki betonte, dass ihn lediglich die mangelnde Vorabinformation über die Kandidatur gestört habe.

Er zeigte sich optimistisch und erklärte, dass Erfolge die innerparteilichen Spannungen auflösen könnten: "Wenn wir erfolgreich sind, wird die innere Spannung unserer Leute, die sich ja nicht ständig als Mitglieder einer Losertruppe fühlen wollen, sich wieder auflösen.

" Die Partei müsse als erfolgsorientiert wahrgenommen werden, so Kubicki weiter. Die Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag von RTL und ntv zeigt die FDP damit wieder im politischen Spektrum, nachdem Merz sie nach der Baden-Württemberg-Wahl noch abgeschrieben hatte. Die Erholung auf fünf Prozent unter Kubickis Führung markiert eine überraschende Wende, die sowohl dem Kanzler als auch der Parteispitze Anlass zur Reflexion gibt.

Während Merz selfironisch auf die Botschaft reagierte, nutzt Kubicki den kleinen Triumph, um die Einheit und den Kampfgeist der Liberalen zu stärken. Die kommenden Monate werden zeigen, ob dieser Aufwärtstrend von Dauer ist und sich in tatsächlichen Wahlergebnissen niederschlägt.





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