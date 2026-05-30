Marie-Agnes Strack-Zimmermann tritt gegen Wolfgang Kubicki an und wird von 33 Delegierten vorgeschlagen. Die Kampfkandidatur hat weite Teile der Partei kalt erwischt.

FDP -Urgestein Wolfgang Kubicki soll nicht mehr zum neuen FDP -Chef gewählt werden. Marie-Agnes Strack-Zimmermann tritt gegen ihn an. Die Kampfkandidatur hat weite Teile der Partei kalt erwischt.

Im Vorfeld des Parteitags war nicht die Frage ob, sondern nur mit welchem Ergebnis Kubicki gewählt wird. Strack-Zimmermann wurde auf dem Parteitag von 33 Delegierten vorgeschlagen. Schon zuvor hatte es auf dem Bundesparteitag Kritik an der Haltung Kubickis zum Umgang mit der AfD gegeben. Der frühere FDP-Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle zeigte sich in seiner Rede vor den Delegierten in Berlin verwundert darüber, dass Kubicki und sein designierter Generalsekretär Martin Hagen eine Debatte über eine Abkehr von der Brandmauer losgetreten hätten.

Es gibt Leute, die maximal irritiert sind über unsere Diskussion über die AfD, sagte Kuhle. Es darf keine indirekte und direkte Zusammenarbeit mit der AfD geben, forderte der niedersächsische FDP-Politiker. Dafür erhielt Kuhle starken Beifall der Delegierten. Kubicki reagiert auf die Kampfkandidatur von Strack-Zimmermann mit einem Pokerface.

Plötzlich ist Feuer in der Halle: Kubicki tritt zu seiner Vorstellungsrede auf die Bühne, ebenfalls unter tosenden Applaus. Kubicki cool: Ich bin froh, dass die beiden alten Schlachtrösser jetzt antreten





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