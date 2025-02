FDP vor Bundestagswahl: Wählerverlust und Herausforderungen

Die FDP steht vor der Bundestagswahl vor großen Herausforderungen. Trotz der emotional geführten Migrationsdebatte zeigen sich im ZDF-Politbarometer kaum Veränderungen und die FDP könnte ihren Wiedereinzug knapp verpassen. Die Partei muss sich mit sinkender Wählergunst auseinandersetzen und neue Antworten auf die wichtigsten Themen der Wähler finden.

Am Ende nächster Woche findet in Deutschland eine neue Bundestagswahl statt. Laut aktuellem ZDF-Politbarometer vom 7. Februar könnte der Wiedereinzug der FDP knapp werden. Welche Wähler stehen hinter der Partei? Der Tag der Wahl rückt näher, die heiße Wahlkampfphase läuft. Das ZDF-Politbarometer vom 7. Februar zeigt, dass nur vier Prozent der Wahlberechtigten die FDP wählen würden. Trotz der emotional geführten Migrationsdebatte zeigen sich im ZDF-Politbarometer kaum Veränderungen.

Es gibt leichte Zugewinne bei der CDU/CSU, den Grünen und der Linken, während die AfD leicht verliert. Die FDP steht derzeit vor der Herausforderung, ihren Platz im Bundestag zu behaupten. Was bewegt die FDP-Wähler*innen heute und welche Themen sind für sie wichtig?In der Vergangenheit waren die Liberalen besonders für Selbstständige und Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen die Partei der Wahl. Damals konnten sie vor allem in wirtschaftlich starken Regionen viele Stimmen holen. Besonders angesprochen fühlten sich junge Männer, die darauf hofften, dass die FDP den digitalen Wandel vorantreiben würde. Ein Bild, das sich verändert hat. Vor der vergangenen Bundestagswahl wurden die Themen Digitalisierung und Bürokratieabbau als die wichtigsten Wähler*innen-Anliegen wahrgenommen. Heute ist es vorrangig die Migrationspolitik. Lindner sieht sich als Parteichef nicht beschädigt, trotz der vielen FDP-Abweichler bei der Abstimmung zum Migrationsgesetz. 'Das ist kein Autoritätsverlust', sagt er im ZDF.Die FDP-Wähler*innen erwarten klare und effektive Lösungen in der Migrationspolitik, die ihre Sorgen und Ängste ernst nehmen. Sie erwarten politische Lösungen in der Migrationspolitik. In ihrem Wahlprogramm sprechen die Liberalen von 'Migration nach klaren Regeln'. Geplant ist beispielsweise, dass Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, künftig keine staatliche Unterstützung mehr bekommen und unverzüglich in ihr jeweiliges Heimatland abgeschoben werden. Asylverfahren sollen außerdem beschleunigt und zum Teil in sichere Drittstaaten verlegt werden. Scholz, Merz, Habeck, Lindner und Weidel - im Vergleich zu den TV-Debatten hätten die Spitzenpolitiker eine Schippe draufgelegt, so Politikwissenschaftlerin Prof. Jasmin Riedl.. In ihrem Wahlprogramm reagieren die Liberalen darauf und setzen auf eine Marktwirtschaft, die von Eigenverantwortung der Unternehmen und privaten Investitionen geprägt ist. Um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, sollen Unternehmen steuerlich entlastet werden. Ein besonderes Augenmerk legt die FDP außerdem auf die Landwirtschaft. Anstatt weiterhin auf hohe staatliche Subventionen zu setzen, soll die Produktivität durch Innovationen und technologische Fortschritte gesteigert werden. FDP-Chef Lindner hat Kanzler Scholz und seinem Herausforderer Merz im Bundestag vorgeworfen, in der Wirtschaftspolitik planlos zu sein. Sehen Sie hier die komplette Rede. Nach wie vor wichtiger Bestandteil des FDP-Programms bleibt die Digitalisierung. Wie das ZDF-Politbarometer zeigt, beschäftigt dieses Thema nach wie vor auch ihre Anhänger. Die FDP plant deshalb ein Ministerium für Digitalisierung. Ziel unter anderem: Mit Hilfe zentraler Steuerung Behördengänge zu jeder Zeit online möglich machen. Trotz der FDP-Ideen zu Migration, Wirtschaft und Digitalisierung zeigen die Umfragen einen drastischen Rückgang in der Wählergunst. Schon 2013 ist die FDP nach einer Regierungsbeteiligung an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Aktuell ist nicht ausgeschlossen, dass sich dieses Szenario wiederholt





