Das Forschungsdatenzentrum Gesundheit (FDZ) hat bis Ende 2026 nur 153 Anträge für den Zugang zu Daten der elektronischen Patientenakte erhalten, von denen 82 genehmigt wurden. Das geplante Ziel von 300 Projekten wurde damit verfehlt, auch weil Universitäten zeitnahe Fördermittel beantragen müssen. Die erste Datenfreigabe soll ab Dezember erfolgen.

Kartenlesegerät für die elektronische Patientenakte: Ab Mitte 2027 sollen die ersten Daten aus der Akte im Forschungsdatenzentrum verfügbar sein. Bis Ende 2026 hat das Forschungsdatenzentrum Gesundheit 153 Anträge erhalten und 82 Datenzugänge freigegeben.

Ab Mitte Dezember will das FDZ erste Daten aus der elektronischen Patientenakte bereitstellen. Die Zusammenfassung wurde mithilfe von KI erstellt und redaktionell geprüft. Wie gut versorgt Deutschland schwer kranke Menschen am Lebensende? Und hängt das vom Wohnort ab?

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Forscher des Universitätsklinikums Jena wollen das genauer untersuchen. Für eine frühere Studie nutzten sie Daten einer einzelnen Krankenkasse und rechneten die Ergebnisse hoch. Nun haben sie beim Forschungsdatenzentrum Gesundheit Daten beantragt, um die ambulante Palliativversorgung in allen 17 Regionen der Kassenärztlichen Vereinigungen, der Selbstverwaltung der niedergelassenen Ärzte, zu untersuchen. Seit Oktober 2025 können Wissenschaftler und Unternehmen dort die Abrechnungsdaten von rund 74 Millionen gesetzlich Versicherten für ihre Forschung beantragen.