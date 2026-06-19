Fed signalisiert higher for longer: Auswirkungen auf Inflation und Märkte

Die Fed unter Kevin Warsh signalisiert eine anhaltend restriktive Geldpolitik mit höheren Zinsen für längere Zeit. Steigende Inflationsprognosen belasten die Märkte. Auch in Europa bleibt der Preisauftrieb hartnäckig. Der Artikel analysiert die Auswirkungen auf Anleger und zeigt Chancen in Anleihen und Rohstoffen auf.

Die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen hat sich zerschlagen. Der neue Fed -Vorsitzende Kevin Warsh macht deutlich, dass die US-Notenbank ihren restriktiven Kurs beibehalten wird. Die Devise lautet: higher for longer.

Steigende Inflationsprognosen und ein nach oben korrigierter Ausblick setzen die Finanzmärkte unter Druck. Auch in Europa zeigt sich die Inflation hartnäckig, vor allem im Dienstleistungssektor. Anleger fragen sich, was das für ihr Portfolio bedeutet, wenn die Inflation zwar sinkt, aber noch nicht besiegt ist. Die Fed hat ihre Leitzinsprognosen angehoben und signalisiert, dass die Zinsen länger auf einem hohen Niveau bleiben werden.

Dies dämpft die Erwartungen auf eine baldige geldpolitische Lockerung. Höhere Zinsen belasten insbesondere wachstumsstarke Aktien und den Technologiesektor. Gleichzeitig steigen die Renditen von Staatsanleihen, was festverzinsliche Anlagen wieder attraktiver macht. In Europa kämpft die Europäische Zentralbank ebenfalls mit anhaltendem Preisauftrieb.

Die Dienstleistungspreise steigen weiter, während die Energiepreise nachlassen. Die EZB könnte daher gezwungen sein, ihren Straffungskurs länger beizubehalten als erwartet. Für Anleger ergeben sich in diesem Umfeld sowohl Risiken als auch Chancen. Einerseits leiden Aktien unter den hohen Zinsen, andererseits bieten Anleihen wieder attraktive Renditen.

Besonders Unternehmensanleihen guter Bonität könnten interessant sein. Auch inflationsgeschützte Wertpapiere wie TIPS oder inflationsindexierte Anleihen könnten an Bedeutung gewinnen. Rohstoffe wie Gold profitieren von der Unsicherheit und der hohen Inflation. Insgesamt ist ein diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Qualität und defensive Sektoren ratsam.

Die Zeiten der Nullzinsen sind vorbei; Anleger müssen sich auf ein Umfeld mit strukturell höheren Zinsen einstellen





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