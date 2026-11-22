An den Börsen zeichnet sich eine deutliche Trendwende ab: Marktteilnehmer rechnen kaum noch mit baldigen Zinssenkungen.

Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich grundlegend gedreht. Statt auf baldige Zinssenkungen zu setzen, stellen sich Anleger zunehmend auf eine längere Phase hoher Finanzierungskosten ein.

Die Aussicht auf sinkende Zinsen rückt für Anleger in immer weitere Ferne. Händler an den internationalen Finanzmärkten rechnen inzwischen damit, dassunter Berufung auf Daten der Terminmärkte berichtet, sind die Hoffnungen auf niedrigere Kreditkosten inzwischen fast vollständig verflogen. Zu Jahresbeginn hatten Händler noch auf Zinssenkungen durch alle drei großen Zentralbanken gesetzt. DerKI-Boom entwickelt sich zum neuen Inflationstreiberenorme Kapitalbedarf für den Ausbau künstlicher Intelligenz .

Also read Fed und EZB: Der Zins-Albtraum für Anleger könnte bis mindestens 2031 dauern

Technologieunternehmen haben in diesem Jahr Hunderte Milliarden US-Dollar am Anleihemarkt aufgenommen, um ihre Investitionen zu finanzieren. Die US-Großbank JPMorgan erwartet für 2027 ein weiteres Rekordjahr bei der Ausgabe von US-Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Neben den enormen Investitionsausgaben der Technologiekonzerne trägt dazu auch der wachsende Refinanzierungsbedarf bei. Dass der KI-Boom selbst zum Hindernis für niedrigere Zinsen werden könnte, zeigt das in dieser Woche veröffentlichte Protokoll der Oktober-Sitzung der Fed.

Advertisement

Zahlreiche Notenbankvertreter betrachten den Ausbau künstlicher Intelligenz mittlerweile als wesentliches Inflationsrisiko. Gleichzeitig konkurrieren die Staaten mit den Unternehmen um das verfügbare Kapital. Insbesondere die steigenden Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur treiben den Finanzierungsbedarf nach oben. Strategen der Commerzbank erwarten, dass Deutschland im kommenden Jahr unter den Ländern der Eurozone zum größten Nettoemittenten von Staatsanleihen wird.

„Wir leben in einer Welt mit strukturell höheren Inflationsraten“, sagte Bob Stoutjesdijk, Anlagestratege und Portfoliomanager bei Osmosis Investment Management, gegenüber Bloomberg. Für die Aktienmärkte könnte ein dauerhaft höheres Zinsniveau einen grundlegenden Bewertungswandel bedeuten. Während hoch verschuldete Unternehmen mit steigenden Finanzierungskosten kämpfen, werden verzinste Anlagen zu einer stärkeren Konkurrenz für Aktien. Besonders anfällig sind Unternehmen, deren hohe Börsenbewertungen auf weit in der Zukunft liegenden Gewinnen beruhen.