Fed unter Warsh behält Zinsen bei, signalisiert aber mögliche Erhöhung im Herbst

Die US-Notenbank Federal Reserve hat auf ihrer Zinssitzung den Leitzins unverändert gelassen, doch unter dem neuen Chef Kevin Warsh deuten einige Notenbanker eine mögliche Zinserhöhung im zweiten Halbjahr an. Die Märkte reagierten mit Kursverlusten an Aktien und steigenden Renditen bei Staatsanleihen.

Die US-Notenbank Federal Reserve hat auf ihrer letzten Zinssitzung unter dem neuen Chef Kevin Warsh den Leitzins wie erwartet unverändert in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent belassen.

Dennoch deutet sich ein möglicher Kurswechsel an: Verschiedene Notenbanker sprachen von einer möglichen Zinserhöhung im zweiten Halbjahr. Im offiziellen Zinsausblick erklärten neun von 18 abgebenden Mitgliedern, dass sie bis Ende 2026 eine Anhebung für möglich halten. Kevin Warsh selbst enthielt sich dabei einer Einschätzung. Diese developments führten zu deutlichen Reaktionen an den Finanzmärkten.

Der S&P 500 und der Nasdaq-100 Index schlossen beide mit einem Minus von über einem Prozent. Auch der Dow Jones Industrial Average, der zunächst im Plus gelegen hatte, drehte ins Negative. An den Terminmärkten wird mittlerweile mit einer Zinserhöhung im Herbst gerechnet. Dies spiegelte sich auch in den Renditen von US-Staatsanleihen wider: Die Rendite zweijähriger Anleihen stieg von etwa 4,06 auf fast 4,22 Prozent, die Rendite zehnjähriger Anleihen kletterte auf knapp 4,50 Prozent.

Dies bedeutet fallende Kurse für festverzinsliche Wertpapiere. Der US-Dollar legte gegenüber dem Euro zu, der von knapp 1,16 auf unter 1,15 Dollar fiel. Gleichzeitig korrigierte die Fed ihre Inflationsprognose für dieses Jahr leicht nach oben auf rund 3,6 Prozent und senkte ihre Wachstumserwartung auf etwa 2,2 Prozent.

Zudem kündigte Fed-Chef Warsh die Bildung von fünf Arbeitsgruppen an, die Reformen in Bereichen wie Kommunikation, Bilanzpolitik und dem Inflationsrahmen erarbeiten sollen. Diese Ankündigungen und die veränderte Haltung einiger Fed-Vertreter sorgten für eine Neubewertung der Zinserwartungen am Markt. Die gestiegenen Renditen und die Dollar-Stärke sind direkte Folgen dieser Entwicklungen. Beobachter warnen jedoch vor voreiligen Schlüssen, da die endgültige Entscheidung über den Zinspfad noch nicht gefallen ist und weitere Wirtschaftsdaten abgewartet werden.

Die Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed bleibt hoch, was zu erhöhter Volatilität an den Aktien- und Anleihemärkten führen könnte. Die Ankündigung von Reformarbeitsgruppen wird als Versuch gewertet, die interne Konsensfindung und die Kommunikation der Fed zu verbessern, was langfristig zu einer transparenteren Geldpolitik führen könnte. Insgesamt zeigt sich, dass die Fed trotz des vorläufigen Zinsstopps den Weg für höhere Zinsen im weiteren Jahresverlauf offen hält, falls die Inflation persistent bleibt





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