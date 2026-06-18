Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihre Zinsspanne bei 3,5 bis 3,75 Prozent belassen. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh deutet jedoch auf einen Kurswechsel hin. Mehrere Notenbanker bringen eine mögliche Zinserhöhung im zweiten Halbjahr ins Spiel.

Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihre Zinsspanne bei 3,5 bis 3,75 Prozent belassen. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh deutet jedoch auf einen Kurswechsel hin. Mehrere Notenbanker bringen eine mögliche Zinserhöhung im zweiten Halbjahr ins Spiel.

Laut offiziellem Zinsausblick können sich neun von 18 Mitgliedern sogar eine Anhebung bis Ende 2026 vorstellen. An den Märkten sorgte das für deutliche Reaktionen. Der S&P 500 und der Nasdaq-100 Index schlossen mit mehr als einem Prozent im Minus. Auch der Dow Jones Industrial Average drehte ins Negative.

An den Terminmärkten wird nun eine Zinserhöhung im Herbst eingepreist. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen sprang von rund 4,06 auf fast 4,22 Prozent. Zehnjährige stiegen auf knapp 4,50 Prozent. Die Anleihekurse fielen entsprechend.

Der Dollar legte zu, der Euro sank von knapp 1,16 auf unter 1,15 US-Dollar. Zugleich hob die Fed ihre Inflationsprognose für dieses Jahr auf rund 3,6 Prozent an und senkte die Wachstumserwartung auf etwa 2,2 Prozent. Warsh kündigte fünf Arbeitsgruppen an, die Reformen unter anderem zur Kommunikation, zur Fed-Bilanz und zum Inflationsrahmen erarbeiten sollen. Die BaFin sieht ab Juni 2026 einen halbjährlichen Wissenstest für Turbo-Zertifikate vor.

Die HSBC bietet eine Masterclass an, die Anleger auf den Test vorbereiten soll. Der Test gilt als bestanden, wenn mindestens sechs Fragen richtig beantwortet wurden. Es ist wichtig, sich mit der Funktionsweise von Zertifikaten und Hebelprodukten vertraut zu machen und die Chancen und Risiken zu kennen. Die BaFin hat die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen nicht eingehalten.

Das Dokument ist ein Marketinginstrument und ersetzt keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit noch nicht verbunden





/ 🏆 87. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Federal Reserve Zinsspanne Kevin Warsh Kurswechsel Zinserhöhung Inflation Wachstum

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Micron nach 130 Prozent-Rally: Chance auf weitere 47 Prozent?Micron ist eine laufende Empfehlung des AKTIONÄR - und die Aktie liefert weiter eindrucksvoll ab. In gerade einmal zwei Monaten liegt die Position inzwischen rund 130 Prozent im Plus. Investierte Anleger

Read more »

Mitarbeiter „wollen 80 Prozent arbeiten, aber 100 Prozent verdienen”: Metzger macht nach 4 Jahren wieder zuVoller Freude eröffnete Rafael 2022 eine Metzgerei in der Schweiz. Voller Frust gab er vier Jahre später wieder auf. Er fand kein passendes Personal.

Read more »

USA: Federal Reserve belässt Leitzinsspanne bei 3,5 bis 3,75 ProzentDer neue Fed-Chef Kevin Warsh leitet nach seiner Nominierung durch US-Präsident Donald Trump erstmals einen Zinsentscheid. Dabei steht der 56-Jährige von zwei Seiten unter Druck.

Read more »

147 Prozent Kurspotenzial, KGV 1,3 und bis zu 14 Prozent Dividendenrendite bei diesen AktienInvestoren sollten günstige Aktien mit hohem Kurspotenzial und Dividendenrendite im Blick behalten, wie Cohen & Company und Chicago Atlantic Real Estate Finance.

Read more »