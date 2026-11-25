Die zweifache Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone (36) beendet ihre Skikarriere. Auslöser sind schwere Verletzungen im linken Bein, die ein Comeback unmöglich machen.

Die italienische Ski-Legende Federica Brignone hat im Alter von 36 Jahren das Ende ihrer aktive Wettkampfkarriere bekannt gegeben. Die zweifache Gesamtweltcupsiegerin nutzte die soziale Plattform Instagram, um ihren Rücktritt vom Spitzensport offiziell zu verkündeten. Dies folgt auf einen sensationellen Doppel-Triumph bei den Olympischen Winterspielen im Februar, der sie zu einer der gefeiertsten Athletinnen ihres Landes machte. Trotz der sportlichen Höchstleistung und des historischen Erfolgs bleibt sie nun der aktiven Konkurrenz fern, da die physischen Grenzen ihrer sportlichen Laufbahn erreicht sind.

Auslöser des Rücktritts sind schwere Verletzungen

Die Entscheidung, den Skisport hinter sich zu lassen, wurde durch anhaltende und unerträgliche Schmerzen im operierten linken Bein erzwungen. Brignone erklärte in ihrer Aussage klar, dass ihr Körper nicht mehr in der Lage sei, den hohen Anforderungen des professionellen Alpinen Skilaufs zu genügen. Sie betonte, dass das Bein noch nicht vollständig genesen sei und die bestehenden Schmerzen eine Fortsetzung der Karriere nicht mehr zuließen. Diese Erkenntnis führte zu der schwerwiegenden Abwägung, den Wettkampfsport zu beenden, um weiterer körperlicher Schädigung vorzubeugen.

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Historischer Kontext der Verletzung im April 2025

Die Wurzeln für dieses Karriereende liegen in einem schwerwiegenden Unfall bei den nationalen Meisterschaften im Val di Fassa am 3. April 2025. Bei diesem Sturz zog sich die Skirennläuferin eine Mehrfragmentfraktur des Schienbeinkopfes sowie des Wadenbeinkopfes im linken Bein zu. Zusätzlich wurde ein Kreuzbandriss diagnostiziert, was zu einer monatelangen Zwangspause führte. Der Prozess der Rehabilitation war langwierig, und erst kurz vor den Winterspielen gelang ihr das Comeback auf die Piste. Die Verletzung hatte jedoch bleibende Folgen, die den gesamten weiteren Verlauf ihrer Sportlerlaufbahn prägten.

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Schwere Operation und fehlendes Comeback in Cervinia

Nach den Olympischen Spielen im Februar verschlechterte sich der Zustand des verletzten Beins weiter, sodass Brignone klarstellte, dass dieses Bein nie wieder so sein würde wie vor dem Unfall. Um die Folgen der vorangegangenen Operationen abzumildern, musste sie im August erneut operiert werden. Dabei entfernten Ärzte Metallteile aus dem verletzten Bereich. Anfang der aktuellen Woche unternahm sie einen letzten Versuch, sich in Cervinia wieder auf Skiern zu stellen. Zwei Tage lang stand sie auf der Piste, doch diese Hoffnung auf ein erfolgreiches Comeback erfüllte sich nicht, da die Schmerzen zu groß blieben.

Emotionale Abschiedsrede und ungewisse Details

Brignone bezeichnete die Entscheidung als äußerst schwierig, betonte jedoch, dass die Verletzung eine Rückkehr an die höchste Leistungsspitze unmöglich mache. Sie drückte den starken Wunsch aus, sich noch einmal von dem Sport zu verabschieden, den sie so sehr liebt, und sich bei ihren Fans und Fans zu bedanken. Ein letztes Mal möchte sie am Starttor stehen, um ein würdevolles Ende ihrer Laufbahn zu markieren. Wo und wann dieses Abschiedsrennen stattfinden soll, ließ die Italienerin jedoch bewusst offen. Sie versprach, den genauen Termin und Ort bekannt zu geben.