Tigerin auf der Piste, Teamplayerin daneben: Federica Brignone prägte den Skisport mit ihrem Fahrstil, ihrer Persönlichkeit und ihrem Kampfgeist.

Es gibt nur wenige Skirennfahrerinnen, die es geschafft haben, in der Ära von Mikalea Shiffrin hervorzustechen. Federica Brignone war eine davon. In den vergangenen Jahren gab es kaum eine Athletin, die Shiffrin das Wasser reichen konnte, die dermaßen Großes auf den Weltcup-Pisten dieser Welt erreicht hat, die verlässlicher und souveräner gewann.

Und obwohl Brignones Wirkungszeit sich ausgerechnet mit der Schaffungszeit jener Athletin überschneidet, die Jahrhundert-Rekorde brach, schaffte sie es zwei Mal zum Gesamtweltcup-Sieg. Durch ihre Erfolge, 37 Weltcupsiege, zwei Olympia-Goldmedaillen, zwei Mal WM-Gold, drei Mal WM-Silber, trat sie sogar gleich aus zwei dunklen Schatten heraus. Aus jenem der Allesgewinnerin Mikalea Shiffrin und aus jenem ihrer Mutter Maria Rosa Quario, die selbst Weltcuprennen gewann. Wie bei anderen Sprösslingen erfolgreicher Weltcup-Athletinnen galt Brignone in ihrer Anfangszeit als"Tochter von".

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Doch Schritt für Schritt, Podestplatz für Podestplatz, Sieg für Sieg, machte sie sich einen eigenen Namen: Federica Brignone, Fede, die TigerinBrignone prägte ihren eigenen Fahrstil - kraftvolle Schwünge, wie auf Schienen carvte sie selbst die anspruchsvollsten Pisten hinab. Immer wieder deklassierte sie die Konkurrenz mit großen Vorsprüngen. Ihr Spitzname"Tigre" begleitet die 36-jährige Allrounderin bereits seit Jahren und versinnbildlicht die Konsequenz, mit der sie die Pisten hinunterjagt.