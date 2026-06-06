Federico Chiesa gibt erste Hinweise auf einen Wechsel von Liverpool. Der Italiener möchte regelmäßig spielen und könnte sich für Juventus oder andere Vereine entscheiden.

Alles deutet auf Abschied hin. Liverpool -Star Federico Chiesa (28) wird den englischen Klub womöglich verlassen. Im Interview mit der italienischen Gazzetta dello Sport deutet er einen Wechsel an - zumindest, wenn er nicht mehr Spielzeit bekommt.

Chiesa: Ich möchte regelmäßig spielen, wenn ich in der Premier League keine Kontinuität finde, muss ich mich woanders umsehen. Der 28-Jährige wechselte 2024 für 12 Millionen Euro von Juventus Turin an die Anfield Road. Eigentlich wollte sich der Europameister von 2021 in Liverpool durchsetzen. Doch der große Durchbruch blieb aus.

Zwar kam der Offensiv-Akteur in der vergangenen Saison auf 36 Pflichtspiele, stand allerdings nur fünfmal in der Startelf, in der er selbst stellt fest: Im ersten Jahr bei Liverpool habe ich praktisch nicht gespielt. Ich fahre zur Vorbereitungstour in die USA, dann werde ich mit dem Verein und dem neuen Trainer Iraola sprechen, und wir werden sehen. Zuletzt wurden die Wechselgerüchte immer lauter - obwohl Chiesa noch bis 2028 an die Reds gebunden ist.

Der italienische Nationalspieler (51 Länderspiele) kann sich eine Rückkehr zu Juve offenbar gut vorstellen. Chiesa: Juventus wird immer in meinem Herzen sein, und ich würde liebend gerne eines Tages zurückkehren. Ich habe nie mit Juventus über Geld gesprochen, und ich werde es auch nie tun - ich hätte Juventus nie verlassen. Aber: Mir wurde nie ein Vertragsverlängerungsangebot gemacht.

Thiago Motta und Giuntoli haben mir gesagt, ich solle mir einen neuen Verein suchen. Neben Juventus wird der Italiener auch mit der AS Rom, dem AC Mailand und dem SSC Neapel in Verbindung gebracht. Calciomercato hatte zuletzt zudem berichtet, dass Como zu den ernsthaften Interessenten zählt. Hintergrund: Der Überraschungs-Klub benötigt für die neue Saison neue Spieler, um sich auf die Champions League zu qualifizieren.

Chiesa wird in der kommenden Saison 30 Jahre alt. Der italienische Nationalspieler hat sich in der Vergangenheit mehrmals für eine Rückkehr zu Juventus ausgesprochen. Der 28-Jährige hat sich in der Vergangenheit mehrmals für eine Rückkehr zu Juventus ausgesprochen. Der italienische Nationalspieler hat sich in der Vergangenheit mehrmals für eine Rückkehr zu Juventus ausgesprochen.

Der 28-Jährige hat sich in der Vergangenheit mehrmals für eine Rückkehr zu Juventus ausgesprochen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Federico Chiesa Liverpool Juventus Wechsel Premier League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neue Musik, geheime Tour? Sara Bareilles streut HinweiseSara Bareilles heizt die Gerüchteküche an: Sind die geheimnisvollen Songzitate an Konzerthallen der Startschuss für eine neue Tour?

Read more »

Tote Babys in Dortmund und Krefeld: Fernsehsendung liefert neue Hinweise nach über 20 JahrenDer Tod zweier Babys in Dortmund und Krefeld ist auch über 20 Jahren nicht aufgeklärt. Jetzt war er Thema bei 'Aktenzeichen XY'.

Read more »

Ein Cowboy unter Bischöfen: Was Wilmers Wechsel nach Münster so besonders machtBischof Heiner Wilmer war ein beliebter Bischof im Bistum Hildesheim. Am 21. Juni wird der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz der neue Oberhirte im Bistum Münster. Am Samstag, 6. Juni um 10 Uhr, verabschiedet er sich in einem Gottesdienst in Hildesheim. Eine Analyse.

Read more »

Wahl vor Wolfsburg-Wechsel: Kann Rapp seinen Ex-Kapitän noch umstimmen?Manchmal ist Profifußball wie Domino, vor allem, wenn es um wichtige Personalentscheidungen geht. Der FC St. Pauli hat mit der Trennung von Trainer

Read more »