Real-Madrid-Spieler Federico Valverde löste in der Champions League einen viralen Moment aus, als er seine Spielhose an einen Reporter abgab. Hintergrund war ein Schokoladen-Handel.

Während des Champions-League-Spiels zwischen Real Madrid und der PSV Eindhoven sorgte der uruguayische Mittelfeldspieler Federico Valverde für einen der kuriosesten Momente der aktuellen Saison. Nach dem Abpfiff der Partie, die mit einem deutlichen Sieg für die Königlichen endete, nutzte Valverde die Gelegenheit, um mit einem Reporter in Kontakt zu treten, und übergab ihm seine nasse Spielhose.

Handel in der Mixed Zone

Der Anlass für diese ungewöhnliche Aktion war ein Blick in die Mixed Zone kurz vor Spielende. Valverde hatte beobachtet, wie sein Mitspieler Arda Güler eine Tafel Schokolade von einem kasachischen Journalisten des Senders QSport erhielt. Motiviert durch diesen Anblick, fragte Valverde den Reporter höflich, ob er ebenfalls eine Tafle Schokolade erhalten könne.

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Der Vorschlag des Real-Spielers ging direkt an den Punkt: Im Gegenzug für das Süßigkeitensnack würde er seine getragenen Shorts abgeben. Der Reporter, der sich auf diese Art von Interaktionen in der Mixed Zone sicher fühlte, akzeptierte den Tauschhandel sogleich. Valverde zog die Hose aus und überreichte sie dem Medienvertreter.

Die Geste hatte nicht nur einen, sondern gleich zwei süßen Effekte. Nachdem der Reporter die Shorts in Empfang genommen hatte, freute sich Valverde nicht nur über die erste Tafel Schokolade, sondern erhielt sogar eine zweite als Dankeschön für die kuriosen Aktionen.

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Das gesamte Ereignis wurde von Kameras festgehalten und die Aufnahmen verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken innerhalb kürzester Zeit viral. Fans und Kommentatoren diskutierten über die Humorlosigkeit der Szene und die schnelle Entscheidung des Mittelfeldspielers, auf den Tauschhandel einzugehen.

Start mit Fehlern und Wende durch Mbappé

Hinter dieser leichten und unterhaltsamen Episode verbarg sich ein Fußballabend, der für Real Madrid zunächst mit großen Schwierigkeiten begann. Die Partie gegen die PSV Eindhoven startete holprig, als Ivan Perišić in der 32. Minute einen verwandelten Foulelfmeter zum 0:1-Anschlusstreffer nutzte.

Vor dem Treffer hatte der Schiedsrichter ein Einsteigen von Eder Militao an Sven Mijnans nicht geahndet. Erst der Video-Assistent sorgte später für Klarheit und entschied auf einen Freistoß, der zum Elfmeter führte und die PSV in Front brachte.

Doch Real Madrid zeigte immense Widerstandskraft und leitete die Wende ein. Nach Zuspiel von Arda Güler erzielte Kyung Hoon Park den Ausgleichstreffer zur 1:1-Parte nach einer Stunde Spielzeit. Diese Leistung zeigte die mentale Stärke des Teams.

Nur zehn Minuten nach dem Ausgleich brachte Jude Bellingham die Madrilenen mit einem präzisen Außenrist-Schuss auf Siegkurs. Sein Treffer markierte den Wendepunkt der Partie und ließ die PSV unter Druck geraten.

In der Schlussphase schraubte Kylian Mbappé das Ergebnis weiter nach oben. Der Franzose erzielte ein Doppelpack in den Minuten 64 und 84 und festigte die Führungsposition von Real Madrid deutlich.

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Siegticket für die K.o.-Runde

Vinicius Junior besorgte kurz vor Schluss in der 87. Minute den 5:1-Endstand und sorgte damit für eine klare Dominanz der Königlichen. Mit diesem Sieg löste Real Madrid vorzeitig das Ticket für die K.o.-Runde der Champions League.

Die Kombination aus offensiver Stärke und defensiver Konsolidierung ermöglichte es dem Team, trotz des frühen Rückschlags die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Die Leistung von Stars wie Mbappé und Bellingham war entscheidend für den hohen Sieg.

Die kuriosen Moment der Spielhose-Übergabe trugen dazu bei, die Aufmerksamkeit auf den Klub zu lenken, obwohl die fußballerische Leistung im Vordergrund stand. Der Handel mit Güler und Valverde bleibt ein einzigartiges Beispiel für die Lockerheit im Mannschaftsalltag.

Real Madrid kann nun mit ruhigem Gewissen in die nächste Runde der Champions League gehen. Die vorzeitige Qualifikation ist ein großer Erfolg, der die Ambitionen des Vereins unterstreicht. Die Freude der Spieler war danach spürbar.

Durch den Sieg gegen die PSV Eindhoven zeigte Real Madrid, dass es trotz anfänglicher Fehler die Kontrolle behält. Die Leistungen der einzelnen Akteure wie Kylian Mbappé und Federico Valverde unterstreichen die Tiefe der Kaderstruktur. Der Weg zur Titelverteidigung scheint geebnet.