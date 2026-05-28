Federico Valverde zurück bei der uruguayischen Nationalmannschaft: WM-Ziele und Streit mit Tchouaméni

Federico Valverde ist bei der uruguayischen Nationalmannschaft in den USA, Kanada und Mexiko angekommen, um sich auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten. Der Real-Star äußerte sich nicht nur zu seinen WM-Zielen, sondern auch zur abgelaufenen Saison in Madrid und dem Zoff mit Teamkollegen Aurélien Tchouaméni.

Federico Valverde , 27, ist bei der uruguayischen Nationalmannschaft in den USA, Kanada und Mexiko angekommen, um sich auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten. Der Real-Star äußerte sich nicht nur zu seinen WM-Zielen, sondern auch zur abgelaufenen Saison in Madrid und dem Zoff mit Teamkollegen Aurélien Tchouaméni , 26.

Der Streit zwischen den beiden Spielern eskalierte im Training im April, als Valverde Tchouaméni die Hand verweigerte. Die Situation eskalierte, bis es in der Kabine krachte und Valverde eine Platzwunde am Kopf erlitt. Er musste ins Krankenhaus und wurde mit mehreren Stichen genäht. Die Diagnose lautete leichtes Schädel-Hirn-Trauma.

Präsident Florentino Pérez hatte den Vorfall auf einer Pressekonferenz runtergespielt, indem er sagte, dass es nicht das erste Mal sei, dass sich zwei Spieler gestritten hätten. Tchouaméni zeigte sich später reumütig und akzeptierte die Strafe des Vereins. Beide Stars wurden mit jeweils 500.000 Euro Geldstrafe belegt. Valverdes Fokus liegt jetzt auf Uruguay und den anstehenden Aufgaben bei der Weltmeisterschaft.

Er würde sich riesig freuen, den Pokal in die Höhe zu stemmen und mahnte, die Dinge Schritt für Schritt anzugehen





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