Bei Wind und Regen geriet die Landung einer McDonnell Douglas MD-11 von Fedex in Miami außer Kontrolle. Sie kam von der Piste ab.

EILMELDUNG: Missbrauchsvorwurf in Schweinfurt: Jugendliche sollen 13-Jährige mit Messer bedroht habenBei Wind und Regen geriet die Landung einer McDonnell Douglas MD-11 von Fedex in Miami außer Kontrolle.

Sie kam von der Piste ab. Der Frachter kam am Mittwochabend als Flug FX910 aus Memphis. Als er gegen 20:40 Uhr auf Piste 26R des Flughafens Miami aufsetze, war das Wetter garstig.

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Es herrschten Wind und Regen. Das scheint die Crew der McDonnell Douglas MD-11 mit dem Kennzeichen N605FE vor Probleme gestellt zu haben. Denn sie kamen mit dem Frachter von der Landebahn ab. Aufnahmen zeigen, wie sich eine heftige Wolke um das Flugzeug bildet.