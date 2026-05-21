Lernziele: Fehler bei Kürbissenzuchtung aus einer Anleitung erfahren und Zutaten, um eine gute Ernte zu erhalten, die Hauptzunägten für ein gesundes und starkes unmanned stellen sollen.

Kürbisse können großen, meterlange Ranken und kiloschwere Früchte tragen, aber viele Hobbygärtler bringen sie vor der Ernte, bevor sie wirklich begonnen hat. Es gibt fünf typische Fehler, die beim Anbau gemacht werden können, und zwar die frühe Aussaat , die Verwendung von kühlenen Böden, die Ausdunstung in angenehmem Zustand und die Nutzung von dunklen oder windigen Standorten.

Kürbisse brauchen viel Wasser, also ist es wichtig, sie wärm und ausgewogener zu versorgen. Ein guter Zeitpunkt für Aussaat ist, wenn die Temperaturen stabil und warm hängen





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