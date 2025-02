Fehlerhafte Festplatte auf DS920+ - Analyse mithilfe von SSH

Der Benutzer berichtet über Geräusche von einer Festplatte auf seinem DS920+ NAS und erhöhte Anzahl fehlerhafter Sektoren. Obwohl er bereits SMART-Tests und eine Datenbereinigung durchgeführt hat, besteht die Sorge vor Datenverlust. Er sucht nach Möglichkeiten, die Festplatte mithilfe von SSH über das Terminal zu analysieren.

Merhaba herkese, um einen aktuellen Problem, könnte mir vielleicht jemand helfen? Seit gestern höre ich in bestimmten Intervallen Geräusche, verursacht durch eine Festplatte . Ich habe auch eine Meldung erhalten: Die Anzahl fehlerhafter Sektoren auf Laufwerk 1 von DS920+ hat zugenommen. Wir empfehlen eine Datenbereinigung, um die Datenkonsistenz sicherzustellen. Wenn die Anzahl fehlerhafter Sektoren weiterhin zunimmt, lesen Sie diesen Artikel zur Fehlerbehebung.

Informationen zum Laufwerk Hersteller: Seagate Modell: ST8000NE0004-1ZF11G Größe: 7.300000 TB Seriennummer: ******** Firmware-Version: EN01 Zuordnungsrolle: Speicherpool 1 Für weitere Informationen melden Sie sich bei NAS an und öffnen Sie Speicher-Manager >HDD/SSD >Integritätsstatus. Von NAS habe ich bereits eine Datenbereinigung durchgeführt. Ich habe bei der betroffenen Festplatte einen SMART- und IronWolf Health-Test laufen lassen. Ohne Ergebnis. Anscheinend ist alles in Ordnung. Als erstes habe ich noch einmal ein doppeltes Backup aller Pools / Volumes erstellt. Eine neue Festplatte habe ich auch schon bestellt. Gibt es eine Möglichkeit die Festplatten auf anderen Wegen zu analysieren? Zum Beispiel mit Terminal über SSH





NAS Festplatte Fehler Datenverlust SSH Terminal Analyse DS920+ Seagate Ironwolf Health SMART

