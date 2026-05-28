Fehlerhaftes HP BIOS-Update verursacht BitLocker-Wiederherstellungsschleife

Ein BIOS-Update von HP führt bei vielen Business-Geräten zu einer BitLocker-Wiederherstellungsschleife und weiteren Startproblemen. Betroffen sind Notebooks, Desktop-PCs und Workstations mit Windows 11. HP bietet eine manuelle Lösung über die BIOS-Konfiguration an und arbeitet an einem korrigierten Update.

Seit Anfang April 2026 sorgt ein fehlerhaftes BIOS-Update von HP für erhebliche Probleme auf zahlreichen Business-Geräten. Betroffen sind Notebooks, Desktop-PCs und Workstations, die mit Windows 11 in den Versionen 23H2, 24H2 und 25H2 laufen.

Nach der Installation des Updates bleiben viele Geräte in einer BitLocker-Wiederherstellungsschleife hängen. Das bedeutet, dass beim Einschalten des Rechners stets der BitLocker-Bildschirm erscheint, der die Eingabe des Wiederherstellungsschlüssels verlangt. Selbst wenn der korrekte Schlüssel eingegeben wird, fordert das System diesen beim nächsten Neustart erneut an. Dies führt zu einer unendlichen Schleife, die den normalen Betrieb unmöglich macht.

Die Ursache des Problems liegt nach Angaben von HP in einer fehlerhaften Übernahme von Secure-Boot-Zertifikaten aus dem Jahr 2023. Die alten Secure-Boot-Schlüssel aus dem Jahr 2011 laufen im Juni 2026 aus, weshalb der Austausch zwingend notwendig ist.

Allerdings scheinen die neuen Zertifikate nicht korrekt in das BIOS integriert zu werden, was zu Konflikten mit dem Trusted Platform Module (TPM) führt. Das TPM speichert BitLocker-Messwerte, die durch die Änderungen an den Secure-Boot-Variablen verändert werden. Infolgedessen kann der BitLocker-Schlüssel nicht mehr freigegeben werden, da die erwarteten Werte von den tatsächlichen abweichen. Neben der BitLocker-Schleife berichten Nutzer von weiteren Startproblemen.

Einige Geräte frieren bereits beim Erscheinen des HP-Logos ein, sodass kein Zugriff auf das Betriebssystem möglich ist. Diese Symptome deuten darauf hin, dass das BIOS-Update tiefgreifende Änderungen an der Firmware vorgenommen hat, die nicht stabil sind. HP hat mittlerweile eine Anleitung veröffentlicht, wie betroffene Nutzer das Problem beheben können. Demnach muss der Rechner über die Taste F10 ins BIOS-Menü gestartet werden.

Unter dem Punkt Security soll die Secure-Boot-Konfiguration geöffnet werden. Dort müssen die Optionen Microsoft Option ROM UEFI CA 2023, Microsoft UEFI CA 2023 und Enable MS UEFI CA Key aktiviert werden. Nachdem die Änderungen gespeichert wurden, sollte ein Neustart das Problem beheben. Das fehlerhafte Update betrifft vor allem Unternehmen und professionelle Anwender, die auf die Stabilität ihrer Systeme angewiesen sind.

Viele IT-Abteilungen melden erhebliche Ausfallzeiten, da die Wiederherstellung jedes einzelnen Geräts manuell erfolgen muss. HP arbeitet eigenen Angaben zufolge an einem korrigierten BIOS-Update, das in Kürze bereitgestellt werden soll. Bis dahin müssen betroffene Nutzer auf die manuelle Lösung zurückgreifen. Es wird empfohlen, das fehlerhafte Update nicht zu installieren, falls es noch nicht aufgespielt wurde.

Anwender, die bereits betroffen sind, sollten die BIOS-Einstellungen wie beschrieben anpassen. Die Sicherheitslücke, die durch den Austausch der Secure-Boot-Schlüssel geschlossen werden sollte, bleibt bestehen, bis ein fehlerfreies Update veröffentlicht ist. HP rät daher zur Vorsicht und empfiehlt, die manuelle Konfiguration vorzunehmen. Das Unternehmen entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und verspricht, aus dem Vorfall zu lernen.

In Zukunft sollen BIOS-Updates gründlicher getestet werden, bevor sie ausgerollt werden. Die betroffenen Geräte umfassen eine Vielzahl von Modellen, darunter die HP EliteBook- und ProBook-Serien, die HP Z Workstations sowie verschiedene Desktop-Modelle. Eine vollständige Liste der betroffenen Geräte ist auf der Support-Seite von HP verfügbar. Zusammenfassend handelt es sich um ein ernstzunehmendes Problem, das den Produktivitätsverlust in vielen Unternehmen verursacht.

Die manuelle Behebung ist zwar möglich, aber zeitaufwendig. Es bleibt zu hoffen, dass HP bald ein korrigiertes Update bereitstellt, um die Situation zu bereinigen. Bis dahin sollten Anwender die bereitgestellte Anleitung genau befolgen und bei weiteren Problemen den HP-Support kontaktieren. Die Auswirkungen auf die Sicherheit sind nicht zu unterschätzen, da ohne funktionierenden Secure Boot das System anfälliger für Bootkits und andere Angriffe sein könnte.

HP hat angekündigt, die betroffenen Zertifikate in der nächsten BIOS-Version korrekt zu implementieren und die Firmware-Update-Prozesse zu verbessern. Nutzer werden gebeten, regelmäßig die Support-Seiten zu prüfen, um über Neuigkeiten informiert zu bleiben. In der Zwischenzeit ist die manuelle Konfiguration die einzig zuverlässige Lösung, um die BitLocker-Schleife zu durchbrechen und den normalen Betrieb wiederherzustellen





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