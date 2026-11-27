In der neuen Doku erinnern sich Paris und Tyson Fury an ihre erste Fehlgeburt. Ihr Abschied vom Baby berührt zutiefst.

das Baby nach der Geburt mit nach Hause. So konnte der Boxer das Grab später besuchen. Unter Tränen erinnert er sich in der Doku laut Mirror an seine damalige Entscheidung: "Ich erinnere mich an alles.

In diesem Alter lassen sie einen das Baby normalerweise nicht mit nach Hause nehmen. Ich sagte: 'Nein, das ist meine Familie, ich nehme es mit.

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'" Als Sarg diente ihm die Mahagonischatulle einer wertvollen Uhr. "Das Baby war buchstäblich so groß. Und ich nahm das Baby einfach mit zu meinem Vater und begrub es im Garten. Meine Brüder und ich", erzähltdie traurige Nachricht zunächst für sich, um ihren Mann nicht noch mehr zu belasten.