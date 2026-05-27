Feinkostkette Oil & Vinegar: Deutschland-Tochter meldet Insolvenz an

Die deutsche Tochter der Öl- und Essig-Kette Oil & Vinegar ist insolvent. Das Amtsgericht Cochem eröffnete das vorläufige Verfahren. 80 Mitarbeiter sind betroffen, aber die Filialen bleiben vorerst geöffnet.

Die Feinkost kette Oil & Vinegar ist in wirtschaftliche Turbulenzen geraten, die nun auch ihre deutsche Tochtergesellschaft in den Abgrund reißen. Ursprünglich war es die niederländische Muttergesellschaft Assisi BV mit Sitz in Oosterhout, die im April 2026 Insolvenz anmelden musste.

Diese Pleite hat nun direkte Auswirkungen auf die Francisco Deutschland GmbH, die in Deutschland 19 eigene Filialen sowie drei Franchise-Standorte betreibt. Das Amtsgericht Cochem ordnete am 21. Mai 2026 das vorläufige Insolvenzverfahren über das Vermögen der Deutschland-Tochter an. Betroffen sind rund 80 Mitarbeiter, deren Löhne und Gehälter jedoch vorerst über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit abgesichert sind.

Für die Kunden gibt es zunächst Entwarnung: Der Geschäftsbetrieb läuft in allen Filialen weiter, und sämtliche Geschäfte sollen geöffnet bleiben. Nur der Online-Shop ist vorübergehend eingestellt, sodass dort keine Bestellungen mehr aufgegeben werden können. Die Ursachen für die Insolvenz der deutschen Tochter liegen tief in den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Hohe Energiepreise, steigende Lebenshaltungskosten, Inflation und die anhaltende Kaufzurückhaltung der Verbraucher haben das Geschäft der Feinkostkette stark belastet.

Hinzu kommt die angespannte Situation der Muttergesellschaft, die bereits im Vorfeld zu Liquiditätsproblemen führte. Der vorläufige Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Jens Lieser von der Kanzlei Lieser Rechtsanwälte erklärte gegenüber BILD: 'Mein Team und ich verschaffen uns derzeit einen umfassenden Überblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens. Erste Interessenten haben sich bereits gemeldet, die die Filialen fortführen möchten.

' Er betonte, dass es noch zu früh sei, um eine belastbare Auskunft über die Zukunft des Unternehmens zu geben, aber man wolle die Firma möglichst erhalten und Arbeitsplätze sichern. Die Feinkostkette Oil & Vinegar ist bekannt für ihre hochwertigen Öle, Essige und Delikatessen. In Deutschland war sie in Städten wie Berlin, München, Hamburg und Frankfurt präsent. Die Franchise-Partner sind ebenfalls von der Insolvenz betroffen, da die Belieferung durch die Zentrale unsicher ist.

Der vorläufige Insolvenzverwalter führt derzeit intensive Gespräche mit Lieferanten, Vermietern und potenziellen Investoren, um den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren. Die Sicherung der Warenversorgung ist eine der vordringlichsten Aufgaben. Sollte es gelingen, einen Investor zu finden, könnten viele Filialen und Arbeitsplätze gerettet werden. Andernfalls droht die endgültige Schließung.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die Kette eine Zukunft hat oder ob sie ein weiteres Opfer der schwierigen wirtschaftlichen Lage wird. Die Mitarbeiter hoffen auf eine positive Wendung, während die Kunden weiterhin ihre Lieblingsprodukte in den Filialen kaufen können, solange der Vorrat reicht





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