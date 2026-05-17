Nach Angaben des Hessischen Landwirtschaftsministeriums werden dem Feldhamster etwa durch eine restlose Ernte und einen zeitnahen Umbruch mit dem Pflug Nahrung und Unterschlupf genommen. Die Populationen sind den Fressfeinden schutzlos ausgeliefert. Städte wie Gießen, Marburg und Offenbach haben keine Kenntnisse über Feldhamster-Vorkommen. Aus Kassel heißt es: Der Unteren Naturschutzbehörde sind keine Feldhamster-Vorkommen in Nordhessen bekannt. Aktuell existierte nennenswerte Populationsräume von Feldhamstern nur noch in Mittel- und Südhessen.

Nach Angaben des Hessischen Landwirtschaftsministeriums wird dem Feldhamster etwa durch eine restlose Ernte und einen zeitnahen Umbruch mit dem Pflug Nahrung und Unterschlupf genommen. Die Populationen sind den Fressfeinden schutzlos ausgeliefert, heißt es auf der Internetseite.

Eine erfolgreiche Aufzucht der Jungen sei durch einen frühen Erntezeitpunkt fast unmöglich. Der Hamster wird als weltweit vom Aussterben bedroht eingestuft. Ursachen sind unter anderem Lebensraumzerschneidung, genetische Verarmung und veränderte landwirtschaftliche Bedingungen, etwa durch klimabedingt frühere Ernten, schreibt die Stadt. Die ausgewilderten Hamster kommen aus einer Zucht.

In Frankfurt beispielsweise werden im Mai 24 Feldhamster aus einer Zucht in die Freiheit in Bergen-Enkheim entlassen. Dort wurden in den vergangenen drei Jahren insgesamt 58 Feldhamster ausgewildert, wie die Stadt kürzlich mitteilte. Mit Erfolg: Bereits jetzt konnten mindestens 189 Jungtiere nachgewiesen werden. Die Bestandsstützung sei nonetheless ein langfristiges Verfahren, bei dem über mehrere Jahre kontinuierlich Tiere ausgesetzt werden müssten, sagte Julia Heinze, Leiterin der Feldhamsterzuchtstation der Arbeitsgemeinschaft Feldhamsterschutz.

In Bergen-Enkheim stellte laut Stadt ein Landwirt die Fläche zur Auswilderung zur Verfügung. Die Tiere seien auf tiefgründige, gut bearbeitbare Böden angewiesen, in denen sie ihre Baue bis zu zwei Meter tief anlegen könnten. Auch in der Region um Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) findet derzeit ein Schutz- und Wiederansiedlungsprojekt statt, wie die Stadt Darmstadt auf Anfrage schreibt. Bis 2029 sollen dort jährlich etwa 30 Feldhamster freigelassen werden.

Ziel sei es, die dortige Restpopulation zu stabilisieren und langfristig wieder eine selbsterhaltende Population aufzubauen. Städte wie Gießen, Marburg und Offenbach haben keine Kenntnisse über Feldhamster-Vorkommen. Aus Kassel heißt es: Der Unteren Naturschutzbehörde sind keine Feldhamster-Vorkommen in Nordhessen bekannt. Aktuell existierten nennenswerte Populationsräume von Feldhamstern nur noch in Mittel- und Südhessen





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