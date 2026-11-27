Gold mit dem Viererkajak, ein WM-Titel im Säbelfechten und Erfolge im Fußball: Nordrhein-Westfalen zeichnet die besten Sportlerinnen und Sportler des Jahres aus. Wer sich über den Preis freuen darf.

Gold mit dem Viererkajak, ein WM-Titel im Säbelfechten und Erfolge im Fußball: Nordrhein-Westfalen zeichnet die besten Sportlerinnen und Sportler des Jahres aus. Wer sich über den Preis freuen darf.

Düsseldorf - Fußballprofi Said El Mala vom 1. FC Köln, Kanute Max Rendschmidt und Säbelfechterin Larissa Eifler gehören zu den Gewinnern des Felix Award 2026. Bei der zum 19. Mal verliehenen Auszeichnung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Landessportbundes NRW wurden am Freitagabend in der Düsseldorfer Rheinterrasse herausragende Leistungen des Sportjahres gewürdigt.

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Rendschmidt, der mit dem deutschen Viererkajak bei den Weltmeisterschaften in Posen Gold über 500 Meter gewann, wurde zum Sportler des Jahres gewählt. Eifler erhielt die Auszeichnung als Sportlerin des Jahres. Die Säbelfechterin hatte bei der WM in Hongkong überraschend den Titel im Einzel gewonnen und damit deutsche Fechtgeschichte geschrieben. Kölns Nationalspieler El Mala wurde in der Kategorie Fußball Felix ausgezeichnet.