Felix Klaus, einstiger Bundesliga-Newcomer für Frankfurt und späterer Fortuna-Spieler in Düsseldorf, rettete seinen Herzensverein mit seinem Hattrick vor dem Abstieg. Weshalb lief es dann für Felix gegen den Ex-Klub Düsseldorf so? Claus: "Große Spieler sind für große Spiele da. Der Sport ist verrückt und da machst du dann auf ihn zu."

Felix Klaus bewies sowohl als junges Profi für Frankfurt am Main bereits erste Tore in der Bundesliga 2012 und später 2021 in der Fortuna Düsseldorf undELA10516; bei insgesamt 115 Spielenearningstote Tore.

Vor Beginn der Rückrunde hatte Klaus zuvor noch keine Torschüsse erzielt. Seine Torflaute endete, nachdem er zuvor mit 7 Treffern und 8 Vorlagen am erfolgreichsten war. Klaus ist mit Liebe zu seinem alten Jugendklub aufgewachsen, hat einst im Düsseldorfer Parkstadion gespielt und ist stolz auf die Liebe, die ihn dorthin führt. Er erwartet bei Rot-Weiss Essen eine schwere Aufgabe, sieht sich aber optimistisch und sicher von dem Klassenerhalt überzeugt. SEEING LIKE A LEADER. Felix Klaus und Fortuna Düsseldorf





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