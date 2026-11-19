Felix Lobrecht spielt bei Wer wird Millionär um Spenden für RTL - Wir helfen Kindern und offenbart seine Pläne, Günther Jauch als Moderator zu ersetzen. Ein Gespräch über Karriere und die berühmte 125.000-Euro-Frage.

Felix Lobrecht hat während seiner Teilnahme an der Quizshow Wer wird Millionär ein klares Statement zu seiner Karriere abgeben. Der Comedian und Podcaster von Gemischtes Hack hat deutlich gemacht, dass er den Moderatorjob von Günther Jauch beim Fernsehen anstrebt. Die Aufnahme fand im Rahmen eines wohltätigen Specials statt, das Geld für die Hilfsorganisation RTL - Wir helfen Kindern sammelte.

Lobrecht offenbart Ambitionen als Nachfolger von Jauch

Der 37-jährige Comedian platzierte sich auf dem Ratestuhl, obwohl er laut eigener Aussage den Stuhl des Moderators bevorzugt. Günther Jauch, der seit 1999 die beliebte RTL-Quizshow leitet, hatte die Ambitionen seines Gastes bereits vor der Show erkannt. Der 70 Jahre alte Moderator begrüßte seinen Kandidaten mit den Worten, dass ihm zu Ohren gekommen sei, dieser wolle den Job nicht mehr lange ausüben lassen. Lobrecht bestätigte dies im Interview und betonte, dass er den Posten zusätzlich zu seinen aktuellen Aufgaben übernehmen möchte, nicht als Ersatz für sein aktuelles Schaffen.

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Offene Worte und humorvoller Austausch im Studio

Die Unterhaltung zwischen den beiden war von direkter Ehrlichkeit und humorvollem Austausch geprägt. Während Jauch lobend erwähnte, dass sein Gegenüber den Job hervorragend mache, verwies Lobrecht auf seinen hohen Arbeitsumfang. Der Podcaster erklärte, er veranstalte noch 100 Liveshows pro Jahr und suche genau nach derartigen Herausforderungen. Das Publikum reagierte auf die direkte Art des Comedians mit Gelächter, da Lobrecht andeutete, dass Jauch sich bei seiner täglichen Arbeit nicht übermäßig anstrengen müsse.

Straucheln bei der 125.000-Euro-Frage zur Biologie

Die spielerische Atmosphäre änderte sich, als die 125.000-Euro-Frage anstand. Das Thema dieser schwierigen Runde betraf die weibliche Biologie und konkret die Lebensphase, in der eine Frau die meisten Eizellen besitzt. Die Auswahlmöglichkeiten reichten von der Geburt über die Pubertät bis hin zur Menopause. Lobrecht schwankte zwischen der Geburt und der Pubertät, entschloss sich dann aber für den Telefonjoker. Seine Kontaktperson war der Moderator Micky Beisenherz, der jedoch keine hilfreiche Antwort liefern konnte.

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Das Ergebnis und die Unterstützung durch Co-Gäste

Da der Joker nicht half, entschied sich Lobrecht für Sicherheit und stieg aus dem Spiel aus. Er erspielte daraufhin 64.000 Euro für wohltätige Zwecke. Unter den anderen Teilnehmern dieses Abends waren auch Carolin Kebekus, Joachim Llambi und Sophia Thomalla. Kebekus wusste die korrekte Antwort auf die biologische Frage: Die Eizellen werden bereits im weiblichen Fötus angelegt. Sie sicherte sich ebenfalls 64.000 Euro, während Sophia Thomalla mit 500 Euro das geringste Ergebnis erzielte.

Wohltätiger Kontext und öffentliche Wahrnehmung

Der gesamte Abend diente der Unterstützung von Kindern in Not, was den Rahmen für die Show bildete. Die Teilnehmenden spielten nicht um eigenes Geld, sondern um Spenden für den guten Zweck. Trotz der spielerischen Natur des Formats und des humorvollen Vorabgesprächs zwischen Lobrecht und Jauch blieb der Fokus auf der Hilfsaktion. Lobrechts Auftritt zeigt, wie Prominente ihre Plattform nutzen, um auf soziale Themen aufmerksam zu machen, während sie gleichzeitig private Karrierepläne im öffentlichen Raum diskutieren.