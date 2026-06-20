Felix Magath kritisiert Trinkpausen während der WM 2026

Felix Magath, eine Legende der Bundesliga, kritisiert die Trinkpausen während der Weltmeisterschaft 2026 und ist der Meinung, dass sie während des Trainings abgeschafft werden sollten.

Felix Magath , eine Legende der Bundesliga , ist nicht begeistert von den Trinkpausen während der Weltmeisterschaft 2026 . Der 72-jährige Ex-Trainer ist der Meinung, dass die Trinkpausen während des Trainings abgeschafft werden sollten.

Er argumentiert, dass gesunde junge Männer ohne Einschränkungen Sport treiben können. Magath ist jedoch realistisch und weiß, dass die Elfenbeinküste, der erste Gegner Deutschlands, eine starke Mannschaft ist. Die afrikanischen Teams sind nicht zu unterschätzen, wie Magath betont. Er geht davon aus, dass Deutschland bis ins Halbfinale kommen kann, aber das Finale traue er der Mannschaft nicht zu.

Magath erinnert sich an die vergangenen Weltmeisterschaften, bei denen Teams, die in der Vorrunde schlecht ausgesehen haben, am Ende Weltmeister wurden. Er bleibt bei seinem Tipp, dass die Spanier ihr Ziel erreichen werden





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