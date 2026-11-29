Felix Magath glaubt nicht, dass Manuel Neuer seine Karriere fortsetzen will. Der einstige Trainer des Superstars des FC Bayern hat ein Problem abseits des Platzes ausgemacht.

Felix Magath glaubt nicht, dass Manuel Neuer seine Karriere fortsetzen will. Der einstige Trainer des Superstars des FC Bayern hat ein Problem abseits des Platzes ausgemacht..

Geht es nach dem früheren Trainer des Torhüters, wirken sich dessen angebliche private Probleme auch auf die Performance auf dem Platz aus.

Advertisement

„Ich bin immer derjenige gewesen, der Manuel Neuer verteidigt hat. Dass er jetzt eine private Situation hat, die ihn beschäftigt, wirkt sich natürlich auch auf die Leistung auf dem Spielfeld aus“, sagte Magath imMagath hatte einst beim FC Schalke mit Neuer zusammengearbeitet.