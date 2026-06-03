Felix Magath: Stefan Kutschke hätte unter mir mehr Erfolg gehabt

Der ehemalige Trainer Felix Magath hat nach dem Karriereende von Stefan Kutschke bei Dynamo Dresden Interesse gezeigt und glaubt, dass Kutschkes Karriere ganz anders hätte verlaufen können.

Der ehemalige Trainer Felix Magath hat nach dem Karriereende von Stefan Kutschke bei Dynamo Dresden Interesse gezeigt. Magath glaubt, dass die Karriere von Kutschke ganz anders hätte verlaufen können.

Magath war damals der Trainer beim VfL Wolfsburg und hatte Kutschke von RB Leipzig in die Bundesliga geholt. Kutschke kam unter Magath nur zu acht Erstliga-Einsätzen und hatte nur 68 Minuten Spielzeit. Magath schätzt die Arbeiter-Mentalität von Kutschke und denkt, dass er gemeinsam mit ihm Erfolg gehabt hätten. Kutschke hatte unter anderem Erfahrungen in den oberen Ligen gesammelt, bevor er zur SGD zurückkehrte.

Niklas Hauptmann erzählte, dass Kutschke ihm immer mit Rat und Tat zur Seite stand und ihm Mut zugesprochen hat, als er einen Fehler gemacht hatte. Es wird interessant sein, in welcher Funktion Kutschke nach seinem Trainee-Programm in verschiedenen Abteilungen von Dynamo Dresden dauerhaft verbleiben wird





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