Felix Magath war einst selbst Trainer des FC Schalke - den Auftritt des aktuellen Schalke-Coaches Miron Muslic sieht der Bundesliga-Altmeister äußerst kritisch.

Felix Magath war einst selbst Trainer des FC Schalke - den Auftritt des aktuellen Schalke-Coaches Miron Muslic sieht der Bundesliga-Altmeister äußerst kritisch.mit seiner eigenen Mannschaft hallt nach.

Der langjährige Bundesliga-Trainer Felix Magath sieht in dem Auftritt des Trainers ein alarmierendes Zeichen.

Advertisement

„Es ist schlecht, wenn ich sage: ‚Ich übernehme die Verantwortung! ‘ Und dann sage ich aber: Der ist schlecht und der ist schlecht“, urteilte Magath im. Der 73-Jährige war zwischen 2009 und 2011 in mehreren Funktionen selbst für die Königsblauen tätig gewesen. Schalke hatte im Aufsteigerduell der Bundesliga gegen den SC Paderborn mit 1:8 verloren.