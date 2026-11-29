Felix Magath übt im Doppelpass brisante Kritik an Schalke-Coach Muslic
Felix Magath war einst selbst Trainer des FC Schalke - den Auftritt des aktuellen Schalke-Coaches Miron Muslic sieht der Bundesliga-Altmeister äußerst kritisch.
Felix Magath war einst selbst Trainer des FC Schalke - den Auftritt des aktuellen Schalke-Coaches Miron Muslic sieht der Bundesliga-Altmeister äußerst kritisch.mit seiner eigenen Mannschaft hallt nach.
Der langjährige Bundesliga-Trainer Felix Magath sieht in dem Auftritt des Trainers ein alarmierendes Zeichen.
„Es ist schlecht, wenn ich sage: ‚Ich übernehme die Verantwortung! ‘ Und dann sage ich aber: Der ist schlecht und der ist schlecht“, urteilte Magath im. Der 73-Jährige war zwischen 2009 und 2011 in mehreren Funktionen selbst für die Königsblauen tätig gewesen. Schalke hatte im Aufsteigerduell der Bundesliga gegen den SC Paderborn mit 1:8 verloren.
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