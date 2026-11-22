Felix Magath und Alfred Draxler äußern sich zur Situation von Jamal Musiala. Draxler kritisiert FC Bayern, Magath nennt alternative Therapien.

Fußball-Experte Alfred Draxler und der ehemalige FC Bayern-Trainer Felix Magath haben in der Sendung "Lage der Liga" auf dem Boulevard-Sender BILD überraschende Positionen zur aktuellen Krise um Jamal Musiala bezogen. Die Diskussion drehte sich um die neurologischen Dysfunktionen des Bundesligaprofis, die im August zu seinem Kollaps in zwei Testspielen führten und nun zu seiner langen Auszeit führen. Beide Experten brachten neue Perspektiven in die Debatte ein, die über die bisher öffentlich bekannten medizinischen Erklärungen der Vereinsführung hinausgeht.

Magath nennt alternative Therapie als Lösung

Felix Magath, der von 2004 bis Januar 2007 den FC Bayern München trainierte und mit der Mannschaft zwei Meisterschaften gewann, wies auf nicht-standardisierte medizinische Ansätze hin. Magath erklärte, er kenne eine Möglichkeit, dem Spieler in dieser Situation zu helfen, obwohl dies keinen einfachen Prozess darstelle. Er betonte, dass neben der klassischen Schulmedizin auch andere medizinische Verfahren existieren, bei denen er Erfahrung damit hatte, wie Spieler zurückkehrten, die in der konventionellen Medizin auf größere Probleme stießen.

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Als Moderatorin Joena Wohlenberg nachfragte, ob Magath damit alternative Therapien meinte, bestätigte dies seine Aussage explizit. Der ehemalige Meistercoach wollte jedoch keine weiteren Details zu der spezifischen Behandlungsmethode nennen. Seine Aussagen deuten darauf hin, dass aus seiner Sicht medizinhistorische Alternativen bestehen könnten, die vom aktuellen Behandlungsplan des Vereins nicht ausreichend berücksichtigt werden. Dies stellt die offizielle Linie des Klubs infrage.

Draxler sieht Manipulation hinter Rücktrittsgesprächen

Alfred Draxler äußerte seine tiefe Verwunderung über das Vorgehen der Vereinsführung um den ehemaligen Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Draxler vermutet, dass die Äußerungen, ein Spielerwechsel sei aufgrund der Verletzungsmisere unwahrscheinlich, eine strategische Taktik sein könnten. Er zweifelt daran, dass die Bayern ein derartiges öffentliches Drama inszenieren würden, um lediglich drei Millionen Euro zu sparen. Für ihn ist dies der Hinweis auf ein tieferes Problem im Zusammenspiel aller Beteiligten.

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Draxler behauptet, dass irgendetwas im Hintergrund passiert sein müsse, das jetzt an die Oberfläche bricht. Er wertet das Verhalten der Bayern als theatralisch und glaubt nicht an die aufrichtige Absicht, Musiala zu halten, wenn die Verfassung so ernst ist. Diese Sichtweise kontrastiert stark mit den früheren Statements von Rummenigge, der andeutete, dass kein anderer Verein den Spieler unter diesen Voraussetzungen kaufen würde.

Medizinischer Hintergrund und offizielle Position

Der aktuelle Konflikt entspringt den neurologischen Dysfunktionen, die Musiala im August plagten. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Köln hatte Karl-Heinz Rummenigge zugegeben, dass es schwierig sei, auf das frühere Spielniveau zurückzukehren. Er schloss jedoch aus, dass Musiala den Verein freiwillig verlassen wolle. Diese Statements wurden als absichtliche Abwertung des Spielerwerts interpretiert, was nun vonseiten der Experten kritisch hinterfragt wird.

Die Verletzung führte zu kurzen Bewusstseinsstörungen auf dem Platz. Die medizinische Einordnung durch den Verein legte nahe, dass die Genesung langsamer voranschreitet als erhofft. Rummenigges Äußerungen über die mangelnde Kaufkraft anderer Clubs für einen schwer verletzten Spieler haben die Diskussion über den Wahrheitsgehalt und die Intentionen der Kommunikation angestoßen.

FIFPRO zeigt sich zutiefst besorgt über Vorgehen

Der internationale Dachverband FIFPRO, der 68 nationale Spieler-Vereinigungen mit insgesamt 77.000 Profispielern vertritt, hat offiziell Stellung bezogen. Der Verband erklärte seine tiefe Besorgnis über die wiederholten öffentlichen Äußerungen der Führungsebene des FC Bayern München. FIFPRO kritisiert, dass der Vertrag von Jamal Musiala nach seiner Rückkehr aus der Verletzungspause öffentlich infrage gestellt wird.

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Diese Intervention unterstreicht die Schwere der Situation aus Sicht der Spielergewerkschaft. Die Kritik zielt darauf ab, dass der Druck auf den Spieler durch öffentliche Zweifel an seinem Wert oder seiner Verfügbarkeit unnötig erhöht wird. Der Konflikt zwischen der medizinischen Unsicherheit und der sportökonomischen Bewertung des Spielers hat damit eine neue, gewerkschaftliche Dimension erreicht.