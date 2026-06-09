Felix Montebovi wechselt zum ThSV Eisenach

Felix Montebovi, das junge Handballtalent aus Schweden, steht vor einem Wechsel zum Thüringer Kultklub ThSV Eisenach. Der Linksaußen war am vergangenen Sonntag in der Werner-Assmann-Halle beim Heimspiel des ThSV gegen Hamburg.

Felix Montebovi , das junge Handball talent aus Schweden , steht vor einem Wechsel zum Thüringer Kultklub ThSV Eisenach. Der Linksaußen war am vergangenen Sonntag in der Werner-Assmann-Halle beim Heimspiel des ThSV gegen Hamburg.

Der Deal soll kurz vor dem Abschluss stehen. Montebovi wurde am 28. November 2005 im südschwedischen Lund geboren und schaffte innerhalb weniger Jahre den Sprung vom Nachwuchsspieler in die schwedische Nationalmannschaft. Seine Karriere begann beim Traditionsverein H43 Lund.

Über IFK Ystad führte ihn sein Weg 2024 zu HK Malmö, wo er sich schnell als Leistungsträger etablierte. Mit seiner Explosivität, Sprungkraft und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss machte er nicht nur in der schwedischen Liga auf sich aufmerksam, sondern auch bei Nationaltrainer Michael Apelgren. Im März 2025 feierte Montebovi sein Debüt für die schwedische A-Nationalmannschaft. Wenige Monate später folgte der nächste große Schritt: die Nominierung für die Heim-EM 2026 als Ersatz für den verletzten Jerry Tollbring.

Dort erzielte der 20-Jährige seine ersten Tore bei einem großen Turnier und begeisterte die Fans in Malmö. Besonders bemerkenswert: Während viele Nationalspieler bereits als Vollprofis leben, arbeitete Montebovi zeitweise noch neben dem Handball als Verkäufer für Brandschutz- und Erste-Hilfe-Ausrüstung. Für die Europameisterschaft musste er sogar Urlaub nehmen. Mit 1,75 Metern gehört der Schwede zwar nicht zu den Größten, gleicht das aber durch Tempo, Athletik und Mut aus.

Experten sehen in ihm einen künftigen Bundesliga-Spieler. Mehrere Vereine aus Deutschland sollen sein Talent bereits genau beobachten. Felix Montebovi steht erst am Anfang seiner Karriere - doch vieles deutet darauf hin, dass der Name des jungen Schweden in Europas Handballhallen noch oft zu hören sein wird - ab Sommer dann in der stärksten Liga der Welt und dem ThSV Eisenach





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