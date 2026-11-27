Ex-Ski-Star Felix Neureuther warnt vor schlechtesten Olympia-Ergebnissen seit Jahrzehnten. Er fordert dringend mehr Sport in Schulen und bessere Infrastruktur für die Kinder.

Deutschlands Position im internationalen Spitzensport hat sich in den letzten Jahren signifikant verschlechtert. Bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris belegte die deutsche Mannschaft nur den zehnten Platz in der Medaillenhierarchie. Dies markiert die schlechteste Platzierung der Bundesrepublik bei Sommerspielen in den vergangenen 72 Jahren. Auch bei den Winterwettbewerben im aktuellen Jahr rutschten die deutschen Athleten auf Rang 5 ab, was der schlechteste Wert seit 2014 ist.

Kritik am Zustand der Schulen und Infrastruktur

Der ehemalige Skistar Felix Neureuther sieht in dieser negativen Entwicklungstendenz ein dringendes Problem, das bisher nicht gestoppt werden konnte. Neureuther, der heute 42 Jahre alt ist, macht für die misereprimär das aktuelle Bildungssystem verantwortlich. Er kritisiert scharf den Mangel an Sportunterricht sowie die unzureichende sportliche Infrastruktur in deutschen Bildungseinrichtungen. In einem offenen Statement erklärte er, dass der aktuelle Ist-Zustand in Kindergärten, Kitas und Grundschulen ehrlich gesagt erschreckend sei. Für ihn ist klar, dass das Thema Sport im öffentlichen Diskurs nur noch vor sich hinplätschert, anstatt die nötige Aufmerksamkeit zu erhalten.

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Politische Verantwortung und Bildungsreform

Felix Neureuther identifiziert die Politik als den Hauptakteur, der diese strukturellen Mängel beheben muss. Er betont, dass der Stellenwert des Faches Sport im deutschen Bildungssystem gegen null tendiert. Als 13-facher Weltcupsieger im Ski-Alpin verweist er darauf, dass es im Fach Sport kaum Versager gibt, da keine Notenkorrekturen oder Nacharbeit zu Hause nötig sind. Dennoch wird das Fach nicht ausreichend gewichtet. Er fordert daher eine grundlegende Hinterfragung der bestehenden Strukturen, um Deutschland wieder zu einer Top-Sportnation zu machen. Ein zentrales Element seiner Forderung ist die Einführung einer verpflichtenden Stundenquote von mindestens einer Stunde Sport pro Tag an allen Schulen.

Gesundheit und internationale Vorbilder

Der Sportler argumentiert, dass grundlegende körperliche Fähigkeiten wie Turnen, Schwimmen, Laufen, Weitspringen und Weitwerfen essenziell für ein gesundes Leben jedes Kindes sind. Er verweist auf die alarmierende Zahl von Ertrinkungstoten, um die Dringlichkeit von Schwimmunterricht zu untermauern. Im internationalen Vergleich hebt er Frankreich als positives Beispiel hervor. Dort wurde aufgrund der Ausrichtung der Spiele sogar ein speziell auf die Olympiade zugeschnittenes Schulfach eingeführt. Neureuther betont, dass es hier um die Gesundheit der gesamten Bevölkerung geht, da Eltern aufgrund von Zeitmangel immer weniger Möglichkeiten haben, sich sportlich mit ihren Kindern zu beschäftigen.

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Strukturelle Förderung und Vereinsintegration

Um Chancengleichheit als Sozialstaat zu gewährleisten, müssen Turnhallen und Schwimmbäder politisch stärker gefördert werden. Felix Neureuther hofft, dass die jüngsten Olympischen Spiele einen massiven Schub im deutschen Bildungssystem auslösen werden. Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Integration von Kindern in Sportvereine, um einer steigenden Zahl von Kindern entgegenzuwirken, die vor elektronischen Bildschirmen sitzen und Computerspiele spielen. Er warnt davor, dass dieser Lifestyle zu Adipositas führt und die körperliche Fitness der nächsten Generation gefährdet. Die Verantwortung für die körperliche Ertüchtigung der Jugend müsse stärker vom Elternhaus auf das Bildungssystem und die Politik übergehen.

Hall-of-Fame Ehrung und langfristige Perspektive

Felix Neureuther wurde am Donnerstag in die Hall-of-Fame des deutschen Sports aufgenommen, wo er von der Sporthilfe in Frankfurt gewürdigt wurde. Diese Ehrung unterstreicht seinen Status als einen der erfolgreichsten deutschen Ski-Athleten aller Zeiten, gibt ihm aber gleichzeitig die moralische Autorität, auf aktuelle Missstände hinzuweisen. Er stellt klar, dass Deutschland im Bereich der sportlichen Förderung und Gesundheitsvorsorge bereits seit 20 Jahren hinterherhinkt. Nur durch eine dringende und konsequente Anpassung der Bildungs- und Sportstrukturen könne dieser Trend umgekehrt und die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Sport wiederhergestellt werden.