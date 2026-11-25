Felix Neureuther vermutet, dass Thomas Müller noch bis 2030 in Vancouver aufläuft. Aktuelle Details zu dessen Vertragsverlängerung und den MLS-Play-offs.

Der deutsche Nationalspieler Thomas Müller hat seine Laufbahn bei den Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer ( MLS) vorerst gesichert und seinen Vertrag bis zum Ende der Sprint-Saison 2027 verlängert. Trotz dieser festen Planung und des aktuellen Alters von 37 Jahren äußerte sich der ehemalige Skiläufer Felix Neureuther kritisch zu dem Zeitpunkt des wahrscheinlichen Karrierende. Im Gespräch mit dem ehemaligen Rodeler Tobias Wendl und dessen Zwillingsbruder Tobias Arlt im Podcast Pizza und Pommes deutete Neureuther an, dass der Weltmeister von 2014 noch weitaus länger auf dem Platz stehen könnte.

Neureuther prophezeit Karriere bis 2030

Die Spekulationen über ein mögliches Karriereende von Thomas Müller außerhalb des geplanten Zeitraums wurden in einem Videopodcast von Philipp Nagel sowie den Olympiasiegern im Doppelrouleur Tobias Wendl und Tobias Arlt laut. Das befreundete Quartett hatte ursprünglich geplant, eine Golfrunde in Vancouver abzuhalten, doch diese Unternehmung scheiterte an der zeitlichen Verfügbarkeit. Während Wendl anmerkte, dass alles bereitgestanden habe, erklärte Neureuther, dass der gelernte Sportler keine Zeit gehabt habe. Der ARD-Experte für Ski Alpin, der selbst 2010 bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver gestartet war, schlug daraufhin vor, diesen Termin nachzuholen. Er verwies dabei explizit auf Müller und betonte dessen unvorhersehbare Belastbarkeit. Neureuther ließ durchblicken, dass Thomas Müller dort vielleicht noch bis 2030 aktiv sei.

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Vertragslaufzeit und physische Kondition

Diese Schätzung von Felix Neureuther würde bedeuten, dass Thomas Müller seine aktive Laufbahn bis ins Jahr 2030 ausdehnen könnte. Mit einem möglichen Spieljahr 2030 würde der 37-Jährige die Marke von 40 Jahren als Profisportler deutlich überschreiten. Bisher hatte Müller seine Zukunft nach dem Sommer 2027 als völlig offen bezeichnet. Seine Entscheidung hängt maßgeblich davon ab, wie sein Körper auf die hohen Anforderungen des Profifußballs reagiert. Als 13-facher Deutscher Meister und zweifacher Champions-League-Sieger weiß der 37-Jährige um die physischen Herausforderungen. Die aktuelle Vertragsbindung bis 2027 stellt lediglich eine vorläufige Planung dar, während der Skiläufer in seinem Umfeld die körperliche Leistungsfähigkeit des Stürmers als außergewöhnlich einschätzt.

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Aktueller Stand der Vancouver Whitecaps

Während die Zukunft weit in der Zukunft liegt, konzentriert sich Thomas Müller aktuell auf die laufende Spielzeit mit den Vancouver Whitecaps. Der Verein trat als Vizemeister des Vorjahres an und absolvierte eine solide Saison in der höchsten nordamerikanischen Fußballliga. Im ersten Spiel der Play-offs setzte sich das Team von Müller deutlich mit 2:0 gegen Real Salt Lake durch. Müller selbst kam im Spielverlauf nach einer Stunde Einwechslung zum Einsatz und zeigte damit, dass er noch über sufficient Spielanteile verfügt. Der Fokus liegt nun auf dem nächsten wichtigen Schritt, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

Aussichten auf das Halbfinale der Conference

Der nächste entscheidende Termin steht für die Whitecaps bereits am kommenden Samstag an. Das Team reist nach Utah, um im zweiten Play-off-Spiel anzutreten. Ein Sieg in diesem entscheidenden Duell würde den direkten Einzug in das Halbfinale der Western Conference bedeuten. Sollte die Mannschaft aus Vancouver die Hürde in Utah nehmen, wartet im Halbfinale ein hochkarätiges Duell auf die Teilnehmer. Dort trifft der Sieger dieses Duells auf den Kontrahenten aus der Begegnung zwischen den San Jose Earthquakes, an denen der deutsche Nationalspieler Timo Werner beteiligt ist, oder der Houston Dynamo. Die Ergebnisse dieser Spiele werden maßgeblich bestimmen, wer am Ende der Saison die Trophäe in die Hände gedrückt bekommt.